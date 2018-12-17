Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль

Российские дипломаты не оставят попыток встретиться с дочерью бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Местонахождение девушки по-прежнему неизвестно, на связь она не выходила уже полгода.



Лавров сослался на Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, которые обязывают британское правительство предъявить российскую гражданку Юлию Скрипаль. Ее отец имеет двойное гражданство, поэтому на него эти нормы не распространяются, уточнил Лавров.

"Мы будем продолжать добиваться свидания с нашей гражданкой", – заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью "Комсомольской правде". Слова Лаврова передает РИА ФАН.

Глава МИД также напомнил, что Москва запрашивала у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о деле Скрипалей. Тем не менее, посетовал дипломат, там отказались предоставлять необходимые сведения, сославшись на то, что это является вопросом безопасности Великобритании.





Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в начале марта в британском городке Солсбери. Власти Соединенного Королевства утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Лондоне обвинили в причастности к инциденту Москву.

Новой информации об отце и дочери нет с мая, когда Юлия Скрипаль выступила с видеообращением. По словам племянницы бывшего сотрудника ГРУ Виктории, она не может связаться с родственниками с июля.

Женщина полагает, что Юлию удерживают на военной базе британские спецслужбы. Что касается дяди, то Виктория Скрипаль не исключает, что его уже нет в живых.