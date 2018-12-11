Володин назвал причину провокации в Керченском проливе

Отсутствие реакции зарубежных стран на действия нынешних украинских властей привело к тому, что у Киева оказались развязаны руки для провокации в Керченском проливе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законодатель посетовал, что европейские политики долгое время не хотели брать ответственности за происходящее на Украине.



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