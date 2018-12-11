Володин назвал причину провокации в Керченском проливе
По его словам, российские парламентарии доносят позицию Москвы до зарубежных коллег и объясняют суть происходящего. "Крайне важно, все‑таки, чтобы был обмен информацией, чтобы был диалог", – сказал Володин.
Спикер
Госдумы напомнил, что не все в Европе поддерживают нынешний украинский
режим. В пример председатель нижней палаты привел недавние слова глава
парламента Словакии Андрея Данко, который заявил, что не доверяет
руководству Незалежной.
Володин указал на игнорирование Европы происходящих на Украине событий. Законодатель напомнил, что европейцы предпочли не замечать государственного переворота, разгона парламента, ограничения политических свобод, преступлений националистов в Одессе.
"А сегодня, когда возникло не просто напряжение, а ситуация, поставившая действующим президентом Украины Европу фактически на грань войны, вы ищете тех, кто в этом виновен", – посетовал спикер Госдумы.
Также председатель нижней палаты затронул ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Россия по-прежнему призывает к ликвидации дискриминационной нормы, лишающей национальные делегации права голоса, подчеркнул Володин.
Напомним, 25 ноября, три судна украинских ВМС вторглись в территориальные воды России. Корабли не реагировали на предупреждения береговой охраны и предложение принять на борт лоцмана. Позже суда из Незалежной были задержаны и доставлены в порт Керчь. Против нарушителей возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы. Россия назвала произошедшее провокацией, а на Украине ввели военное положение.
Провокация была нужна руководству Украины для решения собственные политических задач, в том числе переноса президентских выборов, уверен Володин. Граждане Незалежной стали заложниками авантюры руководства своей страны, с сожалением отметил спикер.
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