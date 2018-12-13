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Политика

Известный политик заявил о бегстве Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко готовится к бегству с Украины. Такое мнение высказал на YouTube-канале Open Ukraine представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в рамках минского формата Родион Мирошник.  
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Политик отметил, что украинское руководство регулярно выезжает за границу, пока в стране полыхает война. "Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать с Украины", - предположил Мирошник.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По его словам, цена поражения на грядущих мартовских выборах главы государства слишком высока для Порошенко. "Любой, кто придет вместо него, в первую очередь с точки зрения коммерческих и властных интересов, припомнит ему все", – пояснил представитель Луганской республики.  

Мирошник полагает, что обольщаться лидеру Незалежной не стоит: в Европе его не примут. Единственное место, где президент Украины может получить убежище, это США, да и то американцы попросят солидное денежное вознаграждение за свою милость.

Ранее появились сообщение о возможном бегстве Порошенко в Турцию. Председатель комитета госстроительства Новороссии Владимир Рогов уверен: окружение украинского лидера ждет его падения, чтобы поделить то, что он присвоил за последние годы.

"По информации, которой я обладаю, сегодня Петр Алексеевич основную часть времени занят тем, что ведет переговоры и выторговывает условия по своему бегству в Турцию", – цитировала политика "Свободная пресса".  

СМИ также сообщали о наличии у Порошенко виллы в Испании. Не исключено, что украинский лидер предпочтет солнечное королевство в качестве тихой гавани.

Автор: Иван Поляков13 декабря 2018, 13:39
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