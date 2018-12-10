Володин напомнил о важности соблюдения прав человека
В этот день 70 лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. По словам председателя нижней палаты, она закрепила правозащитные цели и задачи. К ним необходимо стремиться всем народам и государствам, а также мировому сообществу в целом, подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы напомнил, что соблюдение прав и свобод граждан – одно из ключевых положений российской Конституции. "Пренебрежение к правам человека в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах подрывает основы развития общества и государства, становится питательной средой для экстремизма и терроризма", — резюмировал он.
Сегодня отмечается Международный день прав человека.— Государственная Дума (@dumagovru) 10 декабря 2018 г.
«Пренебрежение к правам человека в политической, экономической, социальной и других сферах подрывает основы развития общества и государства, становится питательной средой для экстремизма и терроризма», — заявил Председатель ГД pic.twitter.com/KZWPOOoMs3
Всеобщая декларация прав человека была принята на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Международный день прав человека отмечается с 1950 года как памятная дата.
Текст декларации состоит из 30 статей и является частью Международного билля о правах человека. Документ является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди.
Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Права человека закреплены во второй статье главного закона страны - "Права и свободы человека и гражданина".
Сделано неожиданное заявление
"Яндекс" опубликовал список самых популярных людей и событий этого года
Актер весил 200 килограммов
Звезда недавно снялась в фильме "Начни сначала"