Володин напомнил о важности соблюдения прав человека

Пренебрежение к правам человека подрывает основы развития общества и государства. Об этом в Международный день прав человека, который отмечается по всему миру 10 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



В этот день 70 лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. По словам председателя нижней палаты, она закрепила правозащитные цели и задачи. К ним необходимо стремиться всем народам и государствам, а также мировому сообществу в целом, подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что соблюдение прав и свобод граждан – одно из ключевых положений российской Конституции. "Пренебрежение к правам человека в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах подрывает основы развития общества и государства, становится питательной средой для экстремизма и терроризма", — резюмировал он.

Сегодня отмечается Международный день прав человека.

«Пренебрежение к правам человека в политической, экономической, социальной и других сферах подрывает основы развития общества и государства, становится питательной средой для экстремизма и терроризма», — заявил Председатель ГД pic.twitter.com/KZWPOOoMs3 — Государственная Дума (@dumagovru) 10 декабря 2018 г.

Всеобщая декларация прав человека была принята на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Международный день прав человека отмечается с 1950 года как памятная дата.

Текст декларации состоит из 30 статей и является частью Международного билля о правах человека. Документ является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди.

Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Права человека закреплены во второй статье главного закона страны - "Права и свободы человека и гражданина".