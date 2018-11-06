Лавров потребовал от Лондона предъявить отравленных Скрипалей
Глава МИДа назвал позицию британской стороны высокомерной. Прошло восемь месяцев с того дня, как в Лондоне были отравлены сбежавший в Соединенное Королевство экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Британии Тереза Мэй сразу же обвинила в этом Россию, но никаких доказательств причастности нашей страны до сих пор не предоставлено.
В медиапространство было запущено страшное слово "Новичок": якобы этим нервно-паралитическим газом советского производства и были отравлены Скрипали.
Сегодня, 6 ноября, Серей Лавров уже в который раз призвал Лондон предоставить консульский доступ к гражданке России Юлии Скрипаль. "Если есть конкретные факты, мы готовы их рассматривать. Но сейчас, наверное, самым главным является наше требование к Лондону предъявить нашу российскую гражданку и ее отца", – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил: Россия требует просто показать, что Юлия Скрипаль жива. "И пока эта высокомерная позиция Великобритании не изменится, обсуждать здесь совершенно нечего", – цитирует министра ТАСС.
Лавров потребовал от Лондона предъявить России Юлию Скрипальhttps://t.co/CHbwMaSMZj pic.twitter.com/duQEvJoqF0— Очки н-н-надо? (@o4ki_nnada) 6 ноября 2018 г.
Напомним, что отравленные Скрипали были доставлены в одну из больниц британского города Солсбери 4 марта 2018 года. С тех пор Сергея Скрипаля никто ни разу не видел, а его дочь показали по "Би-би-си" один раз.
Выступление Юлии Скрипаль после отравления было странным: эксперты, посмотревшие запись, в один голос заявили, что она произносит написанный специально для нее текст.
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