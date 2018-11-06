Трамп струсил перед встречей с Путиным
Глава Овального кабинета, всегда уверенный в своих словах, затрудняется ответить, состоится ли его встреча с Владимиром Путиным в Париже. "Мы пока ни о чем не договорились. Мы не знаем, подходящее ли это место. Я собираюсь в Париж по другим причинам. Я не уверен в том, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет", – заявил Трамп.
В то же время он подтвердил, что увидится с президентом России на саммите "Большой двадцатки". Политическое мероприятие состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
Встреча президентов России и США должна состояться 11 ноября в Париже после праздника в честь столетия окончания Первой мировой войны. В торжестве примут участие лидеры 50 стран.
Недавно газета The New York Times, которая является резким противником нынешнего президента США, опубликовала материал под названием "Пять романистов представляют себе следующую главу Трампа". По мнению авторов, американского лидера убьет "российский агент при помощи американских спецслужб". Политолог Иван Данилов считает эту ситуацию позорной и подчеркивает, что таким образом нагнетается "атмосфера ненависти" к России.
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