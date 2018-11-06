Трамп струсил перед встречей с Путиным

Глава США Дональд Трамп сомневается, что ему удастся встретиться с президентом России Владимиром Путиным в столице Франции 11 ноября. Полномасштабные переговоры лидеров двух стран пройдут на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Глава Овального кабинета, всегда уверенный в своих словах, затрудняется ответить, состоится ли его встреча с Владимиром Путиным в Париже. "Мы пока ни о чем не договорились. Мы не знаем, подходящее ли это место. Я собираюсь в Париж по другим причинам. Я не уверен в том, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет", – заявил Трамп.

В то же время он подтвердил, что увидится с президентом России на саммите "Большой двадцатки". Политическое мероприятие состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.