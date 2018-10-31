Битва за конгресс: победит ли Трамп демократов

Для политической элиты США 6 ноября 2018 года станет одним из самых напряженных дней за последние годы: состоятся промежуточные выборы в конгресс, которые определят новую расстановку сил и потенциально могут привести к коренным изменениям во внутренней и внешней политике страны.

Возможный реванш



Демократическая партия США, проигравшая президентские выборы, продолжает попытки вернуть влияние. Предстоящее голосование определит 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Учитывая, что перевес даже в 1 голос при двухпартийной системе может стать решающим, выборы сулят серьезные проблемы, в первую очередь для республиканцев.

Традиционно в истории США на выборах в Конгресс партия президента несет потери. Развернутая в медийной среде, информационная кампания, запомнится избирателям "русскими хакерами", обвинениями в сексуальных домогательствах и растрате госсредств. Очевидно, ключевая ее цель – очернить образ Трампа. Давление нарастает с каждым днем и не может не оказать эффекта.

Авторитетный американский портал RealClearPolitics утверждает, что еще в августе у демократической партии было преимущество в 9% голосов (48% против 39,1%). При этом портал Predictwise предсказывает победу демократов с вероятностью в 65%. Подобный расклад сил говорит о том, что если демократы возьмут на выборах большинство, то следом за их победой в конгрессе с высокой долей вероятности последует импичмент нынешнему президенту.





Неудобный президент

Чем Трамп заслужил такое отношение? Политическая борьба в стране во многом отражает борьбу элит за сферы влияния. И нынешний глава Белого дома – выразитель воли американского "реального сектора", прагматик и любитель "хороших сделок" – стал неугоден слишком большому числу интересантов.

Одним из главных раздражителей стало стремление восстановить промышленные производства на территории США. Несмотря на кажущиеся очевидными бонусы в виде новых рабочих мест и дополнительных налогов, Трамп столкнулся с жестким сопротивлением со стороны эко-активистов и транснациональных корпораций. Что самое интересное, это противостояние имеет давнюю историю и началось задолго до президентства Трампа.

Один из примеров связан применением асбеста и асбестосодержащих материалов. Под давлением информационной кампании, направленной на устранение с рынка долговечного минерала, некоторые страны отказались от применения асбеста в строительстве и промышленности. Что важно, весомых научных обоснований в пользу опасности минерала при контролируемом применении не было представлено за вековую историю использования.

В 1997 году Дональд Трамп в своей книге "Искусство возвращаться" высказался о проблеме асбеста таким образом: "Я считаю, что движение против асбеста возглавляет мафия, поскольку обычно именно связанные с мафией компании занимаются извлечением и утилизацией асбеста (из уже построенных зданий – прим. пер.).

Политики оказались под большим давлением и, как обычно, уступили".

Вступив в новую должность, Трамп инициировал борьбу с таким лоббированием, и в 2018 году Минюст США организовал массовую проверку исков по "асбестовым делам", вскрывшую тысячи случаев эксплуатации законодательства. Адвокатские конторы вымогали из предприятий деньги по ложным искам, недобросовестные чиновники шантажировали домовладельцев и так далее. Грандиозный скандал затронул и региональные политические центры силы.





К примеру, спикер законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк Шелдон Силвер не так давно отправился в тюрьму по обвинению в фальсификации врачебных исследований, позволявших выбивать деньги из компаний, когда-либо использовавших асбест. Он заставлял врачей выдавать поддельные свидетельства о болезнях, вызванных "горным льном".

Впрочем, как показывает практика, врачи часто задействованы в подобных схемах. Так, менее чем за 10 лет один и тот же рентгеновский снимок был представлен в качестве доказательства для 50 тыс. судебных дел, причем эксперты медслужбы признали его действительным. Градус абсурда в антиасбестовой истерии в США стал настолько высоким, что история не могла не закончиться скандалом.

В итоге, 1 июня 2018 года руководитель Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт, давний соратник Трампа, заявил, что его ведомство более не будет заниматься вопросами, касающимися негативных эффектов, потенциально проистекающих асбестосодержащих продуктов. Это означало, что антиасбестовое законодательство получило "под дых", а промышленный сектор смог вздохнуть свободно.

Но все оказалось не так просто. Потерять живую схему по извлечению денег было нельзя. И уже вскоре под давлением политических противников и "общественности" Скотт Прюит был вынужден покинуть свой пост. По всей видимости, демократы убили одним выстрелом двух зайцев – вывели из игры союзника Трампа и сохранили свой источник дохода.





Финальный раунд

Нельзя сказать, что Трамп терпит поражение, но его позиции сейчас стали шаткими. Трамп прекрасно понимает, что основная масса избирателей и ряд крупных политиков выступают на его стороне. Во многом, поэтому он не боится давать сдачи и не идет на переговоры с демократами – взять хотя бы эпизод, когда он обрушился с критикой на министерство юстиции США, обвинив его составную часть ФБР в сокрытии необходимых документов от конгресса.

С другой стороны, демократы также не намерены на компромисс и готовы бороться до последнего. Большинство экспертов сходятся во мнении, что если враги республиканцев победят на выборах, то Трампа ждет импичмент, возможно суд и уж точно набор иных малоприятных переживаний.