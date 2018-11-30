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Политика

"Ну стервец!": Меркель дала по рукам возбужденному Порошенко

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной Петр Порошенко просчитался. Украинский лидер полагал, что Запад поддержит его намерение ввести военное положение сроком на 60 дней. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель была против, а вместе с ней и рвение украинского лидера не оценили и американцы, полагает директор киевского Центра политический исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.  
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Эксперт уверен: Порошенко действовали слишком самоуверенно и опрометчиво. По словам Погребинского, лидер Незалежной рассчитывал поставить парламент перед фактом и заставить депутатов принять его условия.  

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Аналитик утверждает, что интересовался у одного из парламентариев, могла ли Верховная рада одобрить инициативу Порошенко по введению военного положения на территории всей страны сроком на 60 дней. "Он сказал, что, конечно, могли. Но Меркель и американцы сказали: "Нет. Откладывать выборы не разрешаем", – сказал Погребинский в эфире телеканала "Капитал".  

Порошенко спорить с более "авторитетными" товарищами не осмелился и сразу пошел на попятную, отметил аналитик.  

На следующий день после провокации украинских судов в Черном море в Верховной раде состоялось голосование по введению военного положения. Инициаторами были президент Петр Порошенко и глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.  

Украинский лидер намеревался ввести военный режим на срок в 60 дней, что позволило бы ему перенести на неопределенный срок очередные выборы главы государства. Однако парламентарии встали в позу и забраковали инициативу Порошенко. Лидеру Незалежной пришлось проглотить унижение и согласиться на условие Верховной рады.  

Под военное положение попали только юго-восточные регионы страны. При этом разрывать отношения с Москвой Киев не собирается: торговля продолжается, международные договоры тоже в силе. 

Провокацию украинских ВМС в Европе не оценили. Германия отказалась вводить новые санкции против России. Вместе с Берлином очередные ограничительные меры отказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.

Автор: Иван Поляков30 ноября 2018, 16:20
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