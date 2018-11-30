"Ну стервец!": Меркель дала по рукам возбужденному Порошенко

Президент Незалежной Петр Порошенко просчитался. Украинский лидер полагал, что Запад поддержит его намерение ввести военное положение сроком на 60 дней. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель была против, а вместе с ней и рвение украинского лидера не оценили и американцы, полагает директор киевского Центра политический исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.



Эксперт уверен: Порошенко действовали слишком самоуверенно и опрометчиво. По словам Погребинского, лидер Незалежной рассчитывал поставить парламент перед фактом и заставить депутатов принять его условия.

Аналитик утверждает, что интересовался у одного из парламентариев, могла ли Верховная рада одобрить инициативу Порошенко по введению военного положения на территории всей страны сроком на 60 дней. "Он сказал, что, конечно, могли. Но Меркель и американцы сказали: "Нет. Откладывать выборы не разрешаем", – сказал Погребинский в эфире телеканала "Капитал".

Порошенко спорить с более "авторитетными" товарищами не осмелился и сразу пошел на попятную, отметил аналитик.

На следующий день после провокации украинских судов в Черном море в Верховной раде состоялось голосование по введению военного положения. Инициаторами были президент Петр Порошенко и глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

Порошенко хотел ввести военное положение на 60 дней, но Меркель разрешила только на 30. Ну Петя, ну стервец, думала фрау :) — Константин Симонов (@ich_Mitra) 30 ноября 2018 г.

Украинский лидер намеревался ввести военный режим на срок в 60 дней, что позволило бы ему перенести на неопределенный срок очередные выборы главы государства. Однако парламентарии встали в позу и забраковали инициативу Порошенко. Лидеру Незалежной пришлось проглотить унижение и согласиться на условие Верховной рады.

Под военное положение попали только юго-восточные регионы страны. При этом разрывать отношения с Москвой Киев не собирается: торговля продолжается, международные договоры тоже в силе.

Провокацию украинских ВМС в Европе не оценили. Германия отказалась вводить новые санкции против России. Вместе с Берлином очередные ограничительные меры отказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.