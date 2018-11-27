Путин отчитал Меркель за грязную провокацию Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Вторник 27 ноября
Лента новостей
13:12
"Выступать сидя не начну": Сергей Жуков о своем здоровье
13:03
Самый богатый капиталист Китая вступил в Коммунистическую партию
12:42
Серябкина стала жертвой нападения в центре Москвы
12:35
На пожарище под Псковом нашли тела четырех человек
12:30
Известная певица рассказала о сексе с девушкой
12:06
НЛО или болид: россиян напугала яркая вспышка
11:54
Украинская спортсменка показала соблазнительную фигуру
11:53
В Якутске из-за угроз отменили концерт популярного певца
11:46
Пьяный и с ружьем: мужчине грозит 15 лет за скандал в офисе
11:09
Крис Кельми сбежал из Москвы после смерти Евгения Осина
10:55
В московском метро произошел сбой
10:51
Человечеству пообещали глобальные пожары и голод
10:49
Молодой хоккеист умер после матча
10:41
Под Владимиром автобус со школьниками столкнулся с грузовиком
10:37
Появились новые подробности конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл
10:31
Массовая драка мигрантов попала на видео
10:26
Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой
10:14
Украинцы восстали из-за введения военного положения
10:07
В Москве пенсионерку избили и пырнули ножом
10:03
"Спасибо за воспитание": Бузова в трусах поздравила отца
09:59
Сибиряк погиб во время спасения своей машины
09:52
Работница ограбила ломбард ради снятия порчи
09:43
В Башкирии загорелся нефтехимический завод (видео)
09:37
Российская модель выставила фото с мертвым ребенком
09:34
Самолет с пассажирами экстренно приземлился в Казани
09:28
"Нам врали": в высадке американцев на Марс усомнились
09:25
Киркоров променял дочь на вечер с Нетребко и женой Крутого
09:04
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
08:49
Новый космический зонд отправил на Землю снимок Марса
08:45
"А как же муж?": Собчак показала интимный ужин с футболистом
08:38
Квартиру безработной москвички обокрали на 6,3 миллиона
08:20
"Диетолог не справляется": названы главные проблемы Медведевой
08:04
В Петербурге умер известный дирижер
22:02
Раздавленная жуткой трагедией Милявская молит о помощи
22:02
Нурмагомедов высказался о свадьбе с Бузовой
21:52
Покинувшая страну после скандала Андреева ошарашила странным заявлением
21:52
Названы самые "курящие" города России
21:44
В Удмуртии во время пожара погиб человек
21:36
На Байкале перевернулся катер с пассажирами на борту
21:29
Звезда "Дома-2" показала новорожденного
21:27
"Молодая гвардия" помогла вернуть детей семье Богдан-Мельник
21:22
В Башкирии мужчина незаконно хранил 90 тысяч литров спирта
21:17
Житель Волгограда умер во время застолья
21:10
Люблю себя сама: засыпающая в одиночестве Чехова поделилась сокровенным
20:58
Житель Удмуртии до смерти забил брата молотком
20:57
"Насквозь фальшива": Брежневу уличили в обмане
20:53
В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб
20:44
В Екатеринбурге мужчина зарезал отчима и скинул тело в колодец
20:35
"Разлучили в детстве": близнеца Меган Маркл нашли в России
20:31
Житель Петербурга нашел дома редкое произведение искусства
20:19
Есть пострадавшие: в Омске маршрутка врезалась в КамАЗ
20:11
Истосковавшийся по интиму Краско вернулся к жене
19:53
Собянин открыл первую канатную дорогу в Москве
19:43
Полураздетую Ходченкову приласкал молодой гусар
19:26
Солистку группы "Винтаж" срочно увезли в больницу
19:16
Измученная Валерия рассказала о серьезных испытаниях
19:12
В Ростове поймали убийцу трех девушек
19:07
Худосочного Оганесяна из "Дома-2" прилюдно оттаскали за нос
18:40
Папа, прости! – крик души дочери умершего Осина
18:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 ноября 2018 года
18:17
Ловкая Маркл оставила Миддлтон с носом
17:58
Народ разнес изменившуюся Сати Казанову
17:26
"Дно пробито": Ягудин прошелся по расслабившейся Медведевой
17:26
Из-за столкновения двух поездов пострадали 15 человек
17:26
Uriah Heep: Легенды классического рока едут в Россию
17:24
Традиционная Елка Мэра: "Дети в интернете или Новогодние игры Деда Мороза"
17:21
Скончался легендарный футболист
17:05
В Петербурге загорелось офисное здание
16:46
Гнусное предательство брата больно ударило по Джоли
16:42
Знаменитый актер случайно узнал о странной гибели сына
16:33
Темнее ночи: в Москве сталинский дом полностью выкрасили в черный цвет
16:31
"Что за ковер на нем?": ряженого певца перепутали с Киркоровым
16:20
Порошенко подписал указ о решении ввести военное положение на Украине
16:07
"Докурилась": Разин отчитал наплевавшую на здоровье Пугачеву
16:05
Загнанному в угол Порошенко предъявили жесткий ультиматум
15:50
Роскошь и грация: Матильда феноменально посвежела после расставания со Шнуровым
15:43
Как полюбить свои несовершенства
15:25
Впадающий в паралич Панайотов отказывается от помощи
15:20
"Бабочки и мурашечки": Дакота со сцены объявила о новой влюбленности
15:14
Российская актриса просит за свидание за 120 тысяч
15:14
"Ты дурак, что ли?": мужа Рапунцель публично унизили
15:05
Серьезная провокация: Путин следит за действиями Порошенко
15:00
Настя Каменских стала жертвой газовой атаки
14:37
Ведущий Соловьев высмеял агрессивный Киев
14:32
Бесстыдник Малахов раскрыл грязную семейную тайну Марьянова
14:32
В Уфе двухлетнего ребенка сбили во дворе
14:19
При землетрясении в Иране пострадали 550 человек
14:14
От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина
14:10
Найден неожиданный способ бросить курить
14:05
Дмитрий Гусев: "Занятия спортом помогают стать эффективнее и выносливее в бизнесе"
13:59
Андреева тайно вышла замуж
13:56
На Кубани женщина с купленными правами снесла детскую площадку
13:39
Суд освободил рэпера Хаски
13:27
Шаляпин мечтает о ребенке от Цымбалюк-Романовской
13:27
"Единая Россия" выслушает граждан по всей стране
13:15
Пугачева отвернулась от гниющего родственника
13:13
Бывший директор отобрал у "Уральских пельменей" 40 миллионов
13:11
Тело связанной женщины нашли в горе мусора под Москвой
13:01
Машина сбила трех детей на остановке под Псковом
12:56
В Москве нашли пакет с останками женщины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Плюнувшему в миллионы россиян цинику Малахову вынесли безжалостный приговор
Адвокат Цымбалюк-Романовской заявила об избиении Кравец
"Насквозь фальшива": Брежневу уличили в обмане
Разъяренная Рудковская влезла в грязные разборки Плющенко
Беременная Пугачева получила неожиданный подарок
Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде
Политика

Путин отчитал Меркель за грязную провокацию Порошенко

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России не пощадил ни Киев, ни Берлин. Владимир Путин дал жесткую оценку провокации украинской стороны в разговоре с канцлером Германии.
прочитано 4394 раза

Всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации несет украинское руководство. На совести Киева и связанные с инцидентом у Керченского моста риски. Все это явно предпринято с учетом грядущей предвыборной кампании на Украине, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Ангелой Меркель.

ПО ТЕМЕ

Серьезная провокация: Путин следит за действиями Порошенко

Оплеванный Порошенко встал на колени перед Меркель

Как отмечается в сообщении Кремля, беседа состоялась по инициативе германской стороны. Российский лидер выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Путин подчеркнул, что представители российской пограничной службы готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались события в районе Керченского пролива.

Президент России дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

25 ноября три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу. Они двигались к Керченскому проливу и совершали опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что заранее сообщал о том, что суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" направляются из Одессы в Мариуполь. Российская сторона эти данные опровергла.

Во время инцидента российский приграничный корабль протаранил буксир "Яны Капу". ФСБ задержала украинские суда, при этом трое моряков были ранены, их жизни ничего не угрожает. Россия перекрыла Керченский пролив и подняла боевую авиацию. В Киеве обвинили Москву в "акте военной агрессии" и ввели в стране военное положение.

Автор: Андрей Евлампиев27 ноября 2018, 11:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

Политика

Зачем Порошенко развязал войну с Россией
Россия получила пощечину в ООН
Сделано заявление о пожизненном сроке Порошенко
"Точка невозврата": Лавров предупредил зарвавшийся Запад

Шоу-бизнес

Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
"Иначе всем хана": раненый муж Гагариной бьется до конца
Крис Кельми сбежал из Москвы после смерти Евгения Осина
"Настоящие любовники": интимное фото Лорак и Лазарева вызвало фурор

Проишествия

В Москве ограбили блогера-миллионера
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Шоу-бизнес

Беременная Пугачева получила неожиданный подарок

Артистка уже выбрала имя для ребенка
Шоу-бизнес

Киркоров променял дочь на вечер с Нетребко и женой Крутого

Наследнице поп-короля исполнилось семь лет
Шоу-бизнес

Российская модель выставила фото с мертвым ребенком

Пост шокировал подписчиков
Шоу-бизнес

Известная певица рассказала о сексе с девушкой

Интерес к девушкам возник в студенческие годы

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина
Пенсионерка из Бразилии стала звездой стриптиза
3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя
Шикарная жизнь самой красивой студентки России

Спорт

"Дно пробито": Ягудин прошелся по расслабившейся Медведевой
"Уймитесь": Медведева взорвалась после вопроса о Тутберидзе
На Плющенко напали из-за слов о Гран-при
Медведева оправдалась за позорное бегство после поражения во Франции

Регионы

В Дагестане пытались убить известную певицу
Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru