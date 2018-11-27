Путин отчитал Меркель за грязную провокацию Порошенко
Всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации несет украинское руководство. На совести Киева и связанные с инцидентом у Керченского моста риски. Все это явно предпринято с учетом грядущей предвыборной кампании на Украине, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Ангелой Меркель.
Как отмечается в сообщении Кремля, беседа состоялась по инициативе германской стороны. Российский лидер выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Путин подчеркнул, что представители российской пограничной службы готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались события в районе Керченского пролива.
Президент России дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
25 ноября три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу. Они двигались к Керченскому проливу и совершали опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что заранее сообщал о том, что суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" направляются из Одессы в Мариуполь. Российская сторона эти данные опровергла.
Во время инцидента российский приграничный корабль протаранил буксир "Яны Капу". ФСБ задержала украинские суда, при этом трое моряков были ранены, их жизни ничего не угрожает. Россия перекрыла Керченский пролив и подняла боевую авиацию. В Киеве обвинили Москву в "акте военной агрессии" и ввели в стране военное положение.
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