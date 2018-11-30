Москва разрешила Лондону вводить санкции без повода
Лондон может не утруждать себя поисками новых поводов вроде инцидента в Керченском проливе. Терезе Мэй достаточно призвать к новым ограничениям.
"Думаю, им можно успокоиться и не называть поводы. Таким образом там считают возможным влиять на повестку, это просто их подход. Зачем обговаривать ситуацию в Керчи – можно просто говорить, что нужны новые санкции в адрес России. Это просто мантры: меняется сценография, а танец остается тем же", – заявила официальный представитель МИД России.
Мария Захарова также прокомментировала провокации в отношении российских диппредставительств в Киеве и Львове. Она напомнила о судьбе консульства России в Крыму. "Наш недавний исторический пример говорит о том, что меняется статус. Было генконсульство в Симферополе, а потом оно стало представительством МИД России. Бывает и так!" – подчеркнула дипломат.
Комментарий Захаровой касался акций украинских радикалов, которые устроили провокации у российских дипломатических представительств в Киеве и Львове. 26 ноября у здания генконсульства России во Львове радикалы подожгли автомобильные покрышки. Российское посольство в Киеве забросали дымовыми шашками.
Днем ранее три корабля украинских ВМС совершили провокацию в Керченском проливе. Суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу и вторглись в территориальные воды России. Экипажи не реагировали на законные требования российской стороны прекратить опасное маневрирование и остановиться.
Российские пограничники вынудили суда прекратить движение, пришлось применить оружие. Корабли и экипажи арестованы. Как выяснилось, среди членов экипажей были сотрудники СБУ.
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