"Агент Кремля" Захарова работает в паре с Медведевым
Появившийся в соцсетях коллаж составлен из фотографий представителя МИДа и премьер-министра. Под снимком подпись: "Маша и Медвед. Агенты Кремля". Далее сообщается, что этот факт доказан британскими учеными, а в подтверждение рядом нарисована пробирка с британским флагом.
"Документ" пришлось опубликовать в соцсети Facebook и самой Захаровой. "Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать", – подписала пост Мария. Подписчики пришли в восторг.
Шутка Захаровой намекает на нашумевший материал The Times. Британское издание назвало мультсериал "Маша и Медведь" инструментом мягкой российской пропаганды. Западные эксперты посчитали, что у Маши "напористый, неприятный характер", девочка "слишком решительна, много на себя берет" и вообще действует "по-путински".
По мнению профессора Букингемского университета Энтони Глиса, мультик является "инструментом в руках президента России", напоминает РИА ФАН. Больше британских ученых смутил эпизод, где главная героиня предстает в фуражке пограничника, олицетворяя "защищающую свои границы" Россию.
В российском посольстве в Лондоне британским ученым посочувствовали и заметили, что в борьбе с "Машей" придется применить дорогостоящие подходы. В частности, Великобритании надо будет создать Центр по противодействию мультфильмам и ввести санкции против всех карикатуристов.
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