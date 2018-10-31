Лондон раскрыл тайну исчезновения Скрипаля

Автор интервью с экс-полковником ГРУ, британский журналист Марк Урбан сделал важное заявление. Он рассказал, будет ли Сергей Скрипаль, отравленный в марте с дочерью Юлией в Солсбери, общаться с прессой.

Урбан сообщил, что неоднократно пытался получить доступ к Скрипалю после инцидента в Солсбери. По словам журналиста, он пользовался проверенными каналами связи. Пробовал Урбан связаться и с людьми, которые присматривают за экс-полковником ГРУ.

"Я обращался время от времени к людям в правительстве, и у меня сложилось впечатление, что он больше не дает интервью", – цитирует журналиста ТАСС. Исходя из этого, можно предположить, что исчезновение Сергея Скрипаля связано с его нежеланием выходить на связь.

Урбан считает, что пресса не сможет пообщаться с экс-полковником ГРУ. Один из источников сказал журналисту, что, если Скрипаль захочет сделать заявление, сделает это через дочь.

Напомним, что Марк Урбан взял интервью у Сергея Скрипаля в 2017 году. 4 октября вышла его книга The Skripal Files.

Как писали "Дни.ру", племянница экс-сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль опасается за себя и родных после того, как Великобритания "раздула скандал" вокруг происшествия в Солсбери. Женщина не исключает, что британские спецслужбы могут использовать против нее "фанатиков".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Лондон обвиняет Москву. Россия категорически отвергает это и настаивает на всестороннем расследовании.