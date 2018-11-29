Захарова врезала униженной Меркель
Ангела Меркель заявила, что Берлин придерживается своих принципов в вопросе санкций в отношении России, несмотря на призывы представителей немецких экономических кругов снять их. "Принципы?! У Европы?!! Какие?!!!!!!!" – написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что именно Меркель спецслужбы США нещадно прослушивали. Захарова поинтересовалась – сколько американских дипломатов было выслано в ответ на это из Германии. Еще дипломат вспомнила бывшую наводчицу Надежду Савченко, которую Берлин активно защищал, когда та сидела в российской тюрьме.
"Сейчас в застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрэшами никто не отпаивает", – посетовала Захарова.
Не исключено, что в ближайшие дни США и Европа объявят о новых санкциях против России, связанных с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь, крымские суды уже арестовали моряков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российской границы.
После этой провокации в прилегающих к России украинских регионах сроком на 30 дней объявлено военное положение. При этом мобилизации и других экстренных мер власти использовать не планируют.
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