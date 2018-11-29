Опозоренный Порошенко пополз на коленях к Эрдогану
Воронченко выразил уверенность, что мировое сообщество возлагает вину за произошедшее в Керченском проливе на Москву. Об этом сообщает RT.
"В связи с этим и нормами Конвенции Монтре будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", – заявил командующий ВМС Украины. Его слова передает УНИАН.
Напомним, в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России. Суда не реагировали на предупреждения пограничников и отказались принять на борт лоцмана. Вечером того же дня корабли, в числе которых два ракетных катера, были задержаны ФСБ и доставлены в порт Керчь.
В Киеве сразу же бросились обвинять Россию в агрессии. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение военного положения. Верховная рада поддержала предложение главы государства. Военное положение устанавливается на срок 30 дней в юго-восточных областях. При этом дипломатических и торговых отношений Киев с Москвой не разрывает.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Украины может совершить побег в Турцию. Причина – уголовные дела в отношении главы государства и его тотальное недоверие к соратникам, полагает председатель комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.
"По той информации, которой я обладаю, сегодня Петр Алексеевич основную часть времени занят тем, что ведет переговоры и выторговывает условия по своему бегству в Турцию", – заявил политик в интервью изданию "Свободная пресса".
При этом в средствах массовой информации сообщалось, что "тихой гаванью" для Порошенко и его семьи может стать Испания. Там у главы государства имеется вилла.
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