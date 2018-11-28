Порошенко добил Украину контрольным выстрелом

Военное положение на Украине приведет к падению ВВП и окончательно разрушит слабеющую экономику страны. Известный украинский политик Виктор Медведчук оценил катастрофические последствия принятого президентом решения.

Медведчук сравнил введение военного положения с контрольным выстрелом в экономику страны. Он отметил, что такой режим установлен в развитых индустриальных районах Украины и это не может не сказаться на экономических показателях.

"Военное положение – это контрольный выстрел в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности", – сказал Медведчук в интервью РИА ФАН. Своим решением власть работает на раскол страны, резюмировал политик.

Напомним, что причиной введения военного положения в приграничных с Россией областях стал инцидент в Черном море. 25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь.

На допросах выяснилось, что командование ВМС Украины готовило эту провокацию заранее. Известно также, что все оружие на украинских судах было расчехлено и готово к использованию.

В ответ на задержание украинских судов-нарушителей Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок вдвое.

Накануне, 27 ноября суд в Симферополе арестовал на два месяца половину из 24 задержанных украинских моряков. Им инкриминируется незаконное пересечение границы России, наказание за это преступление может составить до шести лет лишения свободы. Судебное заседание продолжится сегодня.