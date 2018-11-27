У поседевшего Порошенко нашли серьезную болезнь
Чаплыга отметил, что 22 июля 2014 года в Донбассе Порошенко с трибуны Верховной рады говорил о ненужности и вреде военного положения. Украинский лидер заявлял, что страна и без того находится в состоянии боевых действий, и введение военного положения лишь помешает восстановлению экономики Незалежной.
"Необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, что невозможно во время военного положения", – приводит Чаплыга слова Порошенко. Украинский лидер четыре года назад в обоснование своей позиции подчеркивал, что военное положение предполагает запрет на поставки в страну продукции двойного назначения, а также поддержку международными финансовыми организациями.
Напомним, накануне Верховная рада проголосовала за инициативу главы государства о введении военного положения. Порошенко пришлось пойти на ряд уступок. Во-первых, военное положение вводится не на 60, а на 30 дней – с 28 ноября и до конца декабря. Это позволит начать кампанию по выборам президента уже в этом году, значит, переносить их не придется.
Порошенко с трибуны Рады четыре года назад заявлял о ненужности военного положения, утверждая, что оно помешает восстановлению экономики. Вчера в той же Раде он говорил обратное. Болезнь Альцгеймера?— Константин Симонов (@ich_Mitra) 27 ноября 2018 г.
Кроме того, военное положение вводится не на всей Украине, а лишь в юго-восточных регионах, соседствующих с Россией. Более того, Киев не собирается разрывать дипломатические отношения с Москвой. Украина также намерена продолжить свое участие в минских соглашениях.
О военном положении на Украине заговорили после инцидента в Керченском проливе в минувшую субботу. Суда Военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ.
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