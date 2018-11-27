У поседевшего Порошенко нашли серьезную болезнь

Киевский политолог Михаил Чаплыга напомнил президенту Украины Петру Порошенко его слова четырехлетней давности о ненужности военного положения. Эксперт отметил, что тогдашние заявления лидера Незалежной полностью расходились с его сегодняшней позицией. Пользователи Сети между тем предположили, что Порошенко страдает болезнью Альцгеймера, для которой характерны провалы в памяти.



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