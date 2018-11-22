Раскрыт коварный план терпящего бедствие Порошенко

В декабре Украину ждет финансовый шторм: курс гривны обвалится, закроются многие банки, а вкладчики потеряют свои сбережения. Предоставление томоса об автокефалии (независимости) украинской церкви может быть способом отвлечь внимание людей от денежных проблем, полагает экономист Андрей Новак.



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