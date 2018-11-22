Раскрыт коварный план терпящего бедствие Порошенко

Умер Евгений Осин Форум Петросян и Степанеко развелись Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Четверг 22 ноября
Лента новостей
10:35
"Агент Кремля" Захарова работает в паре с Медведевым
10:34
Москвичей перепугали гололедицей и сильным ветром
09:58
"Уральские пельмени" мистически воссоединились
09:45
Начальник ГРУ скончался после тяжелой болезни
09:14
Крымский мост обрекли на скорое обрушение
09:06
"Все плакали": перед смертью Хворостовский пел с частично отказавшим мозгом
08:56
Одетый с иголочки Путин довел украинцев до белого каления
08:27
Пьяный Порошенко уплетал икру во время Майдана
08:20
Бесстыжая Туктамышева оправдалась за раздевание
21:57
Кейт Миддлтон в сексуальной мини-юбке взбудоражила народ
21:48
Надоевшего Порошенко меняют на клоуна-русофоба
21:43
16-летняя Мосс затмила красотой звездную мать
21:42
Рассорившая Гуфа и Топурию 18-летняя любовница заявила о беременности
21:30
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
21:17
Как прошла первая брачная ночь у престарелых молодоженов Алибасова и Шукшиной
21:07
Валерия при Пригожине вцепилась в чужого мужа
21:03
Скончался известный певец Михайлов
20:36
Увлеченный медовым месяцем с Шукшиной Алибасов игнорирует сына
20:32
Найдено самое слабое место смартфонов
20:26
Массовое ДТП блокировало трассу под Пермью
20:21
Россиянин принял мошенника за друга и лишился 65 тысяч рублей
20:14
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
20:08
В Башкирии нашли опасную для здоровья рыбу
19:58
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились
19:52
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
19:51
Россиянин оскорбил тещу и получил ножом в живот
19:46
В Москве прошла церемония вручения Всероссийской бьюти-премии "Хрустальный Лотос"
19:39
Житель Ижевска изнасиловал уснувшую в сауне семиклассницу
19:32
Лорак прикрыла наготу плащом из клеенки
19:13
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки
19:10
В ДТП под Казанью разорвало грузовик
18:47
Простолюдинка Меган Маркл залезла руками в еду
18:42
Известный певец умер от рака в 41 год
18:31
В Москве снесли Ховринскую больницу
18:25
В екатеринбургском колледже нашли мертвым 16-летнего студента
18:19
Самый известный строитель Сибири умер в 85 лет
18:10
Жиреющий Порошенко привел Украину к катастрофе
18:03
Кокорин и Мамаев "откупаются" от приговора суда
17:35
После свадьбы с Алибасовым от Федосеевой-Шукшиной требуют детей
17:24
Двое омичей обокрали друзей на 125 тысяч рублей
17:16
Тонущий Крымский мост признали украинским фейком
17:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года
17:08
Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа
16:59
При пожаре в Нижегородской области погибли три человека
16:52
Беременная Рапунцель оголила зад на людях
16:49
В Москве открылся новый дилерский центр Audi
16:38
Ростовчанин пырнул полицейского ножом
16:31
Галкина умоляют вернуться к оставленной Пугачевой
16:16
Рак кишечника победили аспирином
16:10
Пир во время чумы: обманутая Украина отмечает победу Майдана
16:06
Собчак миловалась при всех с известным режиссером
16:05
Алтаец с особой жестокостью дважды изнасиловал женщину
15:52
Умирающий Кобзон кричал по-украински
15:50
Какие вопросы нельзя задавать женщине
15:46
Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
15:45
Шокирующий результат ДНК-теста довел Серова до слез
15:43
В обезображивании лица Темниковой обвинили Фадеева
15:15
"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой
14:59
Подставивший любовницу Соловьева Малахов нелепо опозорился
14:57
Меркантильной Боне поставили неутешительный диагноз
14:33
В Уфе автолюбительница насмерть сбила пенсионерку
14:22
Галактике предрекли мощный взрыв
14:09
Додон в Госдуме рассказал о вековой дружбе России и Молдавии
14:08
Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова
14:03
"Реинкарнация Плисецкой": великая балерина перед смертью благословила Волочкову
13:51
В Вологодской области ребенок провалился под лед
13:39
Найдено лучшее средство в борьбе с бессонницей
13:29
Алибасов показал свадебные фото с Федосеевой-Шукшиной
13:25
Как стать атлетом
13:24
Володин призвал молдавских политиков к диалогу с Россией
13:19
Под Москвой обнаружили клад в черепе мамонта
13:18
84-летний Басилашивили усох от тяжелой болезни
13:14
Беременна? – Распухшая любовница Тимати вызвала пересуды
12:46
"Злобный карлик!": Шнуров посмеялся над Нагиевым
12:44
"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку
12:43
Особняк известного актера уничтожила мстительная кошка
12:31
Революционную вакцину против ВИЧ решили испытать на москвичах
12:28
Жители Кургана ограбили магазин ради сытного обеда
12:26
Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?
12:15
"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Настоящего Деда Мороза
12:01
В Петербурге пьяный мужчина насмерть замерз на детской площадке
11:53
"Такой маленький": звезда "Дома-2" разочарована сексом с актером из "Игры престолов"
11:53
Россияне поплатились за интим в метро
11:48
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
11:41
Старые iPhone оказались под угрозой взлома
11:33
Пилот самолета назвал виновных в гибели мужчины в Шереметьево
11:12
На Москву надвигается снежный апокалипсис
11:05
Бородина вскипела от слов участницы "Дома-2" о своих детях
11:04
Асмус рассказала о пикантной встрече с известным актером
10:51
Россиян научили выбирать красную икру
10:42
5 признаков несерьезных отношений
10:26
"Я умираю": изможденная Седокова без макияжа решилась на признание
10:23
Жена ушла от Осина к его лучшему другу
10:16
В Шереметьево самолет раздавил пассажира
10:16
Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
09:52
Рассекречено строительство роскошного особняка Абрамовича
09:47
Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки
09:38
Сборная России по футболу с треском провалилась в решающем матче
09:07
Порошенко вонзил нож в спину Трампу
09:00
Лимузин Путина с открытым багажником вызвал переполох
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
Мазур собирают в тюрьму за копание в грязном белье Цымбалюк-Романовской
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
Борисова возмущена бесстыдным поведением вдовы и дочери у гроба Осина
Экономика

Раскрыт коварный план терпящего бедствие Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В декабре Украину ждет финансовый шторм: курс гривны обвалится, закроются многие банки, а вкладчики потеряют свои сбережения. Предоставление томоса об автокефалии (независимости) украинской церкви может быть способом отвлечь внимание людей от денежных проблем, полагает экономист Андрей Новак.  
прочитано 700 раз

Он напомнил, что в бюджете Незалежной на текущий год среднегодовой курс – 29,3 гривны за доллар. А поскольку половина украинской экономики зависит от внешних рынков, то в случае, если такого курса не будет, бюджет может недополучить большие деньги.  

ПО ТЕМЕ

Закатившему истерику Порошенко влепили пощечину

Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Это означает, что правительство сейчас заинтересовано в девальвации гривны как минимум до 30 гривен за доллар до конца года, чтобы выполнить доходную часть бюджета", – заявил аналитик в ходе пресс-конференции в Киеве. Новак связал финансово-экономические вопросы с предоставлением автокефалии украинской церкви, которого можно ожидать во второй половине декабря.

Эксперт призвал внимательно следить за тем, что будет происходить после получения томоса с курсом гривны и банками. Новак не исключил, что на фоне эйфории украинские власти могут ликвидировать еще "парочку банков вместе с вкладами". 

Напомним, что независимости украинской церкви активно добивается президент страны Петр Порошенко. Константинопольский патриарх Варфоломей пошел на попятную и принял решение предоставить томос об автокефалии.

Фото: www.globallookpress.com

Однако политику лидера Незалежной в церковных вопросах поддерживают далеко не все иерархи. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в видеообращении назвал Порошенко гонителем церкви.  

Он напомнил, что 82 влиятельных церковных деятеля четко выразили отрицательное отношение к томосу. По словам священнослужителя, люди, которые усугубляют церковный раскол в Незалежной, делают это "по чьей-то команде и заражены страшным грехом". 

Автор: Иван Поляков22 ноября 2018, 10:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Жиреющий Порошенко привел Украину к катастрофе
Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?
Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
"Хромая утка" Меркель поплакалась бедолаге Мэй

Шоу-бизнес

Гладенький и не воняет: Топалов публично избавился от зарослей в интимной зоне
"А если это все ворованное?": Пугачева задала неудобный вопрос после шумихи с кражей
Неожиданный поворот в скандальном разводе Питта и Джоли
"Уральские пельмени" мистически воссоединились

Проишествия

Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки
Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов

Lifestyle

Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Concord Orchestra покоряет Россию
Политика

Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление

Украинский лидер поразил нелепым выпадом
Общество

Одетый с иголочки Путин довел украинцев до белого каления

Жители Незалежной обсуждают президентский смокинг

Шоу-бизнес

"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой

Оперная дива раскрыла личные тайны
Шоу-бизнес

Галкина умоляют вернуться к оставленной Пугачевой

Шоумен находится на другом конце Земли

Гороскоп

Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
Совет на выходные

Фоторепортажи

Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
Разин разрыдался у гроба Осина
Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой

Спорт

Кокорин и Мамаев "откупаются" от приговора суда
Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой

Регионы

Тонущий Крымский мост признали украинским фейком
Россияне поплатились за интим в метро
Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru