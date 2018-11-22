Раскрыт коварный план терпящего бедствие Порошенко
Он напомнил, что в бюджете Незалежной на текущий год среднегодовой курс – 29,3 гривны за доллар. А поскольку половина украинской экономики зависит от внешних рынков, то в случае, если такого курса не будет, бюджет может недополучить большие деньги.
"Это означает, что правительство сейчас заинтересовано в девальвации гривны как минимум до 30 гривен за доллар до конца года, чтобы выполнить доходную часть бюджета", – заявил аналитик в ходе пресс-конференции в Киеве. Новак связал финансово-экономические вопросы с предоставлением автокефалии украинской церкви, которого можно ожидать во второй половине декабря.
Эксперт призвал внимательно следить за тем, что будет происходить после получения томоса с курсом гривны и банками. Новак не исключил, что на фоне эйфории украинские власти могут ликвидировать еще "парочку банков вместе с вкладами".
Напомним, что независимости украинской церкви активно добивается президент страны Петр Порошенко. Константинопольский патриарх Варфоломей пошел на попятную и принял решение предоставить томос об автокефалии.
Однако политику лидера Незалежной в церковных вопросах поддерживают далеко не все иерархи. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в видеообращении назвал Порошенко гонителем церкви.
Он напомнил, что 82 влиятельных церковных деятеля четко выразили отрицательное отношение к томосу. По словам священнослужителя, люди, которые усугубляют церковный раскол в Незалежной, делают это "по чьей-то команде и заражены страшным грехом".
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