Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление

Президент Украины Петр Порошенко продолжает бороться с "российской агрессией" в своем воображении. Гибридная война Москвы в Незалежной, по его мнению, длится уже век. Об этом украинский лидер заявил в ходе торжеств по случаю столетия агентства "Укринформ".



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