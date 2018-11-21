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Политика

Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко продолжает бороться с "российской агрессией" в своем воображении. Гибридная война Москвы в Незалежной, по его мнению, длится уже век. Об этом украинский лидер заявил в ходе торжеств по случаю столетия агентства "Укринформ".  
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По его словам, еще в начале прошлого века украинские государственные деятели видели почти те же приемы со стороны России, которые Москва использует сейчас. Таким образом, уверен Порошенко, гибридная война против Незалежной длится уже век.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Были и "ихтамнеты" образца 1917-1921 годов, и народные республики на Востоке Украины, почти в том же месте только 100 лет назад", – заметил лидер Незалежной. Кроме того, он заявил о тотальной лжи, распространяемой в то время "левыми журналистами с чекистскими удостоверениями".  

А пока Порошенко упражняется в красноречии, Россия занимается делом, продолжая строить газопроводы в обход Украины. На днях было завершено строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". По мнению экспертов, она позволит направить в обход Незалежной ежегодно около 12-13 миллиардов кубометров газа. 

Россия формирует для себя безопасные маршруты доставки голубого топлива. Газопроводы в обход Украины позволят не зависеть от политической конъюнктуры в соседней стране. 

Успешной реализацией проекта "Турецкий поток" Кремль поставил Петра Порошенко на колени, полагают пользователи Сети. По мнению комментаторов, теперь Киев будет более сговорчивым.

Автор: Иван Поляков21 ноября 2018, 10:16
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