Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
По его словам, еще в начале прошлого века украинские государственные деятели видели почти те же приемы со стороны России, которые Москва использует сейчас. Таким образом, уверен Порошенко, гибридная война против Незалежной длится уже век.
"Были и "ихтамнеты" образца 1917-1921 годов, и народные республики на Востоке Украины, почти в том же месте только 100 лет назад", – заметил лидер Незалежной. Кроме того, он заявил о тотальной лжи, распространяемой в то время "левыми журналистами с чекистскими удостоверениями".
А пока Порошенко упражняется в красноречии, Россия занимается делом, продолжая строить газопроводы в обход Украины. На днях было завершено строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". По мнению экспертов, она позволит направить в обход Незалежной ежегодно около 12-13 миллиардов кубометров газа.
Закончено строительство первой нитки "Турецкого потока", скоро будет вторая. Ну и "Северному потоку-2" тоже быть. Можно поздравить Кремль - Порошенко удалось поставить на колени, и теперь Киев будет более сговорчив.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 20 ноября 2018 г.
Россия формирует для себя безопасные маршруты доставки голубого топлива. Газопроводы в обход Украины позволят не зависеть от политической конъюнктуры в соседней стране.
Успешной реализацией проекта "Турецкий поток" Кремль поставил Петра Порошенко на колени, полагают пользователи Сети. По мнению комментаторов, теперь Киев будет более сговорчивым.
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