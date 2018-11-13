Известный политик прилюдно набросился на Порошенко

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко посоветовал солдатам украинской армии бежать из вооруженных сил. Политик выступил с резкой критикой президента Незалежной Петра Порошенко, при котором, посетовал экс-парламентарий, военнослужащих перевели на апельсины и бананы.



В доказательство плачевного положения дел в "самой мощной армии Европы" бывший парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook обращение одного из военнослужащих. На ролике солдат демонстрирует мешок с апельсинами и бананами, критикуя Петра Порошенко за столь своеобразное армейское меню.

"Мы вообще не понимаем, что можно из этого есть", – заявил военнослужащий. Он пожаловался, что солдаты не получают мясо, сало и тушенку – вместо этого их пичкают фруктами. "Четыре килограмма бананов на шесть дней вместо мяса", – посетовал он.

Бывший парламентарий посоветовал военнослужащему бежать из такой армии. По его словам, никто в здравом уме не пойдет воевать за обогащение Порошенко и его приближенных. "Хлопцы! Бегите от этой войны, не идите служить в украинскую армию!" – написал Журавко.



Ранее украинский лидер фактически признался в провальных итогах своего президентства. За полгода до выборов он заявил, что уровень жизни населения не повышается. Но ничего, добавил Порошенко, главное - потерпеть еще несколько лет. Вину за провалы во внутренней политике глава Незалежной свалил на местные власти: они, мол, не с полной ответственностью выполняют свою работу.