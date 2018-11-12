Порошенко признался в импотенции

Петр Порошенко признался в собственном бессилии. За полгода до окончания своего президентского срока он заявил, что население Украины не ощущает улучшения уровня жизни, и предложил потерпеть еще несколько лет.

Похваставшись тем, что страна возобновила экономический рост, президент признал: его темпы пока недостаточно высоки для того, чтобы население почувствовало улучшение уровня жизни. Порошенко возглавляет Украину с 2014 года, и за это время страна успела скатиться в европейском рейтинге, характеризующем уровень жизни населения, на последнее место. Ранее эту позицию занимала Молдавия.

Глава Незалежной, по сути, расписался в своей импотенции: почти за пять лет нахождения у власти он не смог сделать ничего для того, чтобы граждане Украины почувствовали себя европейцами. А, между тем, президентом он стал именно на волне Евромайдана. Теперь Порошенко вынужден оправдываться и сваливать вину на местные власти: президент говорит, что это они, дескать, не выполняют свою работу в полном объеме.

В конце своей речи на заседании Национального совета реформ президент недвусмысленно дал понять согражданам, что улучшений ждать им предстоит еще долго. Порошенко сказал, что большинство реформ, которые проводятся в стране, носят дальновидный характер, поэтому их эффект не ощущается сразу, сообщает РИА Новости.

#Порошенко

-Слышал МВФ признал Украину в самой бедной страной Европы после того, как ее обогнала Молдова?

-Зато президент Украины Порошенко богаче всех молдаван вместе взятых — Евгений Цуканов (@gcukanove) 16 октября 2018 г.

Одна из таких реформ, которую правительство Украины успешно провело на днях, – повышение с 1 ноября на 23,5% тарифов на газ для населения. Порошенко и здесь был вынужден юлить и оправдываться: у себя в Twitter он написал, что у кабинета министров не было другого выбора.

Он отметил, что у чиновников перед глазами не было плохого и хорошего сценариев. Им пришлось увеличить плату для потребителей, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность. "Это примерно как между Сциллой и Харибдой", – написал глава государства.

В Сети заявление Порошенко восприняли скептически. Пользователи посоветовали ему сократить расходы на содержание госаппарата и продать свои финансовые активы.