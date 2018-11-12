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Общество

"Опять нажрался": неадекватный Порошенко повеселился на панихиде

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
На фронтах Первой мировой войны погибли более десять миллионов человек, еще больше были ранены, многие лишились крова. Но президенту Украины Петру Порошенко на это наплевать. На траурных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой улыбка с лица лидера Незалежной не сходила, Порошенко просто светился от счастья. Пользователи Сети предположили, что украинский лидер перед этим успел принять на грудь. 
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Порошенко, как известно, с алкоголем на короткой ноге. Украинский президент не стесняется встречаться с лидерами других стран подшофе. Кажется, алкогольное опьянение уже стало неотъемлемой чертой лидера Незалежной.  

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 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Не изменил себе Порошенко и на траурных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, состоявшихся в минувшее воскресенье. По Парижу украинский лидер разгуливал в явно неадекватном состоянии: вокруг траур, низкое серое небо и дождь дополняют атмосферу всеобщей скорби и печали, а Порошенко так и светится от счастья.  

Пользователи Сети предположили, что украинский лидер до начала мероприятий успел выпить чего-нибудь горячительного. Кроме того, комментаторы обратили внимание на мятый костюм президента Незалежной. "Порошенко в мятом костюме во время траурных мероприятий в Париже ходил и улыбался, просто светился от счастья. Видимо, опять нажрался", - написал на своей странице в Twitter Константин Симонов.


Апогеем пьяного турне украинского лидера стало унижение от президента США Дональда Трампа. В ходе церемонии в честь 100-летия со дня завершения Первой мировой глава Белого дома так и не подошел к Порошенко и не пожал ему руку, хотя лидер Незалежной смотрел на него словно собака на хозяина, внимательно следя за каждым движением.   

Петр Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko

Многие пользователи Сети не смогли обойти стороной этот эпизод и высмеяли Порошенко. "С лакеями не принято здороваться", – написал один из комментаторов. 

Стоит отметить, что президент Украины то и дело попадает в нелепые ситуации и дает поводы для язвительных, но в большинстве случаев справедливых комментариев в свой адрес. Наблюдатели отмечают его чрезмерное увлечение алкоголем, плачевную физическую форму, вечно мятые пиджак и брюки. 

Автор: Иван Поляков12 ноября 2018, 15:10
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