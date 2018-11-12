Раздраженный Трамп сбежал от пьяного Порошенко
Впрочем, подчеркивают свидетели мероприятий, главы других государств также не горели желанием обсуждать что-то с президентом Соединенных Штатов. Выделился лишь лидер Незалежной Петр Порошенко.
В ходе церемонии в честь 100-летия завершения Первой мировой Порошенко внимательно наблюдал за Трампом, который поочередно здоровался с лидерами Франции, Германии и других стран. Украинский президент ловил каждое движение главы Белого дома, смотрел на него полными надежды глазами, словно верный пес на хозяина. Но к Порошенко Трамп так и не подошел.
Впрочем, американский лидер явно не горел желанием общаться даже с теми, к кому сам же подошел и протянул руку. Журналисты отмечали, что Трамп выглядел мрачным и угрюмым и был лаконичен в общении со своими коллегами. Один из источников даже назвал главу американского государства "раздражительным и сварливым".
После приема в Елисейском дворце Трамп решил уединиться. Он направился на кладбище и мемориал Сюренса в пригороде французской столицы, где похоронены американские солдаты - участники Первой мировой. Постояв в одиночестве под дождем среди надгробий, президент США поспешил в свои апартаменты.
Полной противоположностью на мероприятиях в Париже был украинский лидер Петр Порошенко. Глава Незалежной не изменил своей разухабистой, немного хамоватой манере поведения. Общая атмосфера скорби и печали по жертвам великой войны президента Украины не волновала.
Порошенко в мятом костюме во время траурных мероприятий в Париже ходил и улыбался, просто светился от счастья. Видимо, опять нажрался.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 12 ноября 2018 г.
Порошенко выглядел радостным и беззаботным, улыбка не покидала его лица. Пользователи Сети, зная о пристрастии лидера Незалежной к алкоголю, предположили, что перед началом торжеств президент Украины успел принять на грудь что-то горячительное.
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