Меркель крепко досталось за дружбу с Путиным
Журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке в пух и прах разнес политика за "излишнее дружелюбие" по отношению к российскому президенту Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на четырехстороннем саммите в Стамбуле. Поводом для критики стал их общий снимок, передает RT.
На фотографии Меркель держится за руки с Путиным и Эрдоганом, сообщает Ura.ru. Репке недоумевает: имеет ли право канцлер ФРГ так себя вести с "авторитарными", по его мнению, лидерами.
Этот кадр вызвал возмущение и в политических кругах Германии. Журналист Bild считает, что встреча 27 октября не принесла результатов.
Между тем рейтинг партии Ангелы Меркель упал до нового антирекорда. Правящая коалиция набрала 24%, однако ей удалось остаться на вершине. На втором месте после консерваторов расположились "Зеленые" с 20%. Закрыла тройку лидеров "Альтернатива для Германии" — 16%.
"Без Путина и Эрдогана ни ФРГ, ни ЕС в целом в Сирии ничего не наладят", — отметил сенатор от Прикамья. Он считает, что Меркель старается установить мирные отношения, чтобы было меньше беженцев.
Напомним, что 27 октября в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по Сирии. В них участвовали президенты России, Франции и Турции — Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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