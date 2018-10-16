Это еще цветочки: раскрыт секрет подарка Путина для Меркель

Бывший глава президентского протокола в России Владимир Шевченко объяснил, что значит жест главы государства, вручившего канцлеру Германии цветы 18 мая на переговорах в Сочи. По его словам, западные эксперты неверно интерпретировали поступок Владимира Путина.

Шевченко рассказал о том, является ли букет Ангеле Меркель нарушением правил политического общения. Он считает, что это вовсе не нарушение протокола.

Российский специалист отметил, что такое поведение – "это внимание", передает EG.ru. При этом он добавил, что такова особенность российской ментальности, которую трудно понять иностранцам: у наших мужчин принято дарить женщинам цветы.

"Я не понял, что так возбудило всех. Он же не Лукашенко встречал с букетом цветов", – цитирует эксперта РИА Новости. Ранее западные СМИ пытались разгадать скрытый смысл такого сигнала, указывая на то, что политики обычно не дарят друг другу букеты.

Напомним, что 18 мая президент России принял канцлера Германии в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей. Владимир Путин был, как всегда, галантен: он встретил Ангелу Меркель у входа с шикарным букетом кремовых роз и фрезий.

На Западе пришли к выводу, что российский президент таким жестом указал на принадлежность канцлера к слабому полу. Профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Соколов отметил, что Европа и Америка в "феминистическом угаре" всячески подчеркивают отсутствие разницы между мужчиной и женщиной.