Трампа засыпали землей с кладбища

Американские ведьмы атаковали Дональда Трампа. Обряд наведения порчи прошел поздно ночью в нью-йоркском районе Бруклин.

Ведьмы и маги собрались в ночь на 21 октября в магазине спиритической литературы. Обряд наведения порчи прошел по всем правилам. Были заготовлены тряпичные куклы с наклеенными на них фотографиями жертв – президента США Дональда Трампа, верховного судьи страны Бретта Кавано и сенатора-республиканца Митча Макконнелла.

Чернокнижники использовали свечи и заклинания. Куклы посыпали землей с кладбища, применение нашли гвозди из гроба и другие магические атрибуты. Подробности ведьмы сообщили своим сторонникам в соцсети Instagram.

Мероприятие едва не сорвалось. Ритуалу пытались помешать религиозно настроенные жители Бруклина. Однако к магазину подтянулись и их оппоненты, которым удалось сдержать натиск недовольных сеансом черной магии ньюйоркцев.

Ведьмы объяснили, что обряд касался судьи Кавано и других "насильников". Многие американцы были против его назначения на должность члена Верховного суда: несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах 30-летней давности.

Однако президент США выступил в защиту Кавано. Дональд Трамп заявил, что все это оговор и происки демократов. Впрочем, как и обвинения, выдвинутые против самого Трампа и других чиновников администрации Белого дома, пишет "Комсомольская правда".