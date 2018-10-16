Народ шарахается от картины с Трампом

Меган Маркл беременна Пьяный дебош Кокорина и Мамаева Гороскоп Новости "Дома-2" Форум

Самое читаемое

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
партнеры
Вторник 16 октября
Лента новостей
11:02
Неадекватная россиянка выкопала из могилы недавно умершую мать
10:55
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
10:43
Эннио Морриконе разнес современных музыкантов
10:33
Во Владивостоке грузовик снес мост
10:19
Ученые нашли способ затормозить старение мозга
10:18
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
10:11
Трамвай насмерть сбил женщину в Москве
09:55
Знаменитая актриса устроила дебош в самолете
09:39
Пиво исчезнет из-за глобального потепления
09:22
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием
09:07
На трассе под Москвой произошло смертельное ДТП
08:38
Основатель Microsoft умер в 65 лет от рака
08:35
Хлебнувший Порошенко угрожает России украинской авиацией
08:33
Матери стало стыдно за Лизу Боярскую
08:26
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
21:58
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
21:55
Названа смертельная опасность пищевых добавок
21:55
Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко
21:48
Жасмин не находит себе места из-за болезни сына
21:40
Неожиданный поворот в сюжете сериала "Возвращение в Простоквашино"
21:31
В Москве иномарка упала со второго этажа парковки
21:24
"Дневник куртизанки": откровенная биография Волочковой взбудоражила народ
21:20
Любителям секса поставили неутешительный диагноз
21:19
В Сибири воспитатели детсада протыкали детям язык
21:12
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
21:05
В Череповце умер принц Нигерии
20:58
Под Волгоградом зверски забили женщину на глазах у детей
20:52
В Удмуртии три гомосексуалиста надругались над другом
20:42
Принц Гарри в дырявых ботинках оконфузился на свадьбе
20:41
Сбежавшая от Фадеева красотка с декольте до пупа попросила о помощи
20:40
В Татарстане молодой человек жестоко расправился с бабушкой
20:23
Жуткая авария унесла жизнь тагильчанина
20:13
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
20:13
Из Дворца бракосочетания в Тюмени эвакуировали людей
19:48
Жительница Омска сбила пенсионера на пешеходном переходе
19:46
Турчак потребовал не выпускать на экраны фильм "Праздник"
19:36
Жителей Нижнего Новгорода потряс страшный пожар
19:28
Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова
18:53
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
18:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 октября 2018 года
18:36
"Стена позора": Рудковскую пристыдили за самолюбование
18:23
Театр им. Наталии Сац покажет балет "Путешествие Гулливера"
18:06
Раку перекрыли кислород
17:58
Отчаявшаяся Седокова объявила голодовку
17:41
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
17:40
В московском метро произошел сбой
17:32
Фадеев бесцеремонно отказался от участия в шоу "Песни"
17:29
Горячий жених довел маму Бузовой до приступа
17:27
Путин наградил избитого Кокориным и Мамаевым чиновника
17:25
Новый поворот в деле банка "Югра"
17:01
Глушаков проглотил язык после пощечины от защитника жены
16:56
Москвича отдали под суд за жестокое убийство в Крыму
16:54
Государственный Русский музей покажет 9 кругов ада в Москва-Сити
16:52
Началось строительство тоннеля БКЛ до "Авиамоторной"
16:41
Горько рыдающую Пугачеву утешил молодой фаворит
16:34
"Сбросил сразу 9 килограммов": знаменитый певец раскрыл секрет эффективного похудения
16:17
Тарасов оправдался за миллионный долг по алиментам
16:09
Скончалась отечественная чемпионка по фигурному катанию
15:45
Теряющий память Серов не узнал побитую любовницу у Шепелева
15:43
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
15:35
"Теперь можно сказать": Билан рассекретил важную операцию
15:33
В Москве продолжили "японские" эксперименты
15:29
Сообщение о смерти Шуры шокировало россиян
15:07
В Кельне мужчина развязал стрельбу и захватил заложника
15:05
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
14:49
Третья мировая война начнется в космосе
14:42
Как изменился больной раком Юдашкин
14:25
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
14:13
Кремль оценил странные заявления Трампа о Путине
14:11
Володин: Выборы в Европе и США показали запрос на обновление власти
13:57
Подруга проболталась о беременности Саши Артемовой из "Дома-2"
13:56
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
13:52
Покойница зовет: сестричка готовится уйти вслед за умершей звездой "Дома-2"
13:50
Подробности беременности Меган Маркл
13:31
Нигерийский принц умер в ночном клубе в Череповце
13:25
Стоит ли сохранять брак ради детей
13:10
Муж Бородиной ужаснул кадром покалеченной собакой дочери
13:07
Костенко бросила новорожденную дочь
13:06
На дороги у Крымского моста потратят миллиарды
13:05
Infiniti QX30: кроссовер двух миров
13:01
"Препараты и алкоголь?": Губин превратился в дряхлого деда
12:53
Известный российский кинорежиссер умер в возрасте 90 лет
12:46
В Казани взорвали офис с людьми
12:30
Акиньшина вернулась к мужу после ночи со Шнуровым
12:29
"Как бомжи на базаре": непромытую Волочкову распекли за беспорядочные половые связи
12:25
Перекошенного Стоянова сняли на больничной койке
12:21
В Люберцах водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
12:02
Россиянин погиб во время бурения скважины
12:02
Лишившаяся волос вдова убивается по Марьянову
11:50
Скандальный любовник звезды "Дома-2" оказался женатым
11:32
Жена рассказала о госпитализации Стоянова
11:25
Недвижимость пошла в рост
11:08
Мария Захарова потрясла содержимым своей дамской сумочки
11:07
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
11:04
В Карелии разбился автобус с туристами
10:51
Это официально: Меган Маркл ждет ребенка от принца Гарри
10:43
Россиянам угрожает опасный вирус
10:38
Открыто новое экзотическое направление для отдыха россиян
10:37
Звезда "Игры престолов" станет новым Джеймсом Бондом
10:32
Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью
"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох
Общество

Народ шарахается от картины с Трампом

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery
Картина Дональда Трампа в Белом доме развеселила пользователей интернета. Автором полотна под названием "Республиканский клуб" является американский художник-самоучка Энди Томас.

прочитано 288 раз

Пользователи разглядели картину во время интервью американского лидера телеканалу CBS. На ней изображены десять президентов-республиканцев за круглым столом. Среди них можно узнать Авраама Линкольна, Ричарда Никсона, Теодора Рузвельта и, конечно, Дональда Трампа.

ПО ТЕМЕ

Меланья Трамп взорвалась из-за измен супруга

Трамп потерял свою лучшую женщину

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Трамп попросил художника, чтобы его работа была доставлена в Белый дом. Позже Томас рассказал в интервью американскому журналу Time, что не ожидал увидеть ее по телевизору. "Очень часто подарки не вешают на стены, их просто кладут в шкаф, куда-нибудь подальше. Увидеть ее на стене в Белом доме – большая награда", – отметил он.

Томас признался, что труднее всего ему далась улыбка Трампа. Он рассказал, что некоторые президенты имеют естественную улыбку – Рональд Рейган, Эйзенхауэр Дуайт, Джон Кеннеди и Барак Обама. У остальных, в том числе у Трампа, натянутая улыбка, которую сложно изобразить на картине. Пришлось пересмотреть множество фото, чтобы найти искреннюю. "Я должен был найти фото, где он выглядел так, будто услышал что-то очень смешное", – добавил Энди.

 

 

Многие пользователи посчитали картину некрасивой и отказались признавать ее предметом искусства. Один из них написал: "Отвратительная картина. Трампу, конечно, нравится". Другой поддержал его: "Выглядит как худшая в мире рождественская открытка для Клинтонов". Еще один пользователь вспомнил недавние сексуальные скандалы, связанные с именем американского президента: "Одинокая женщина на заднем плане стоит там для того, чтобы обвинить в домогательствах сами знаете, кого".


Автор: Полина Крылова16 октября 2018, 11:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живут восемь внуков Дональда Трампа

567

комментарии

Политика

Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов
Во время выступления Путина произошло ЧП
Порошенко грезит о войне с Россией

Шоу-бизнес

"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках
Меган Маркл и принцу Гарри предсказали рождение уродца
Неузнаваемая Пугачева выглядит моложе Баскова
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Неожиданный поворот в сюжете сериала "Возвращение в Простоквашино"
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл

Знойная красотка дважды испортила праздник принцессе
Шоу-бизнес

У Бориса Корчевникова появился сын

Телеведущий показал малыша
Шоу-бизнес

Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием

Актер выложил неоднозначное фото
Политика

Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко

Белорусский лидер набросился на главу Незалежной

Гороскоп

Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
Барановская не может отказаться от Аршавина
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как изменился больной раком Юдашкин
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир
Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино
Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

Спорт

Путин наградил избитого Кокориным и Мамаевым чиновника
Глушаков проглотил язык после пощечины от защитника жены
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru