Почему Трампу никогда не догнать Путина
Опрос проводился исследовательским центром Pew Research Center в 25 странах мира. Анализ показал, что доверие мировой общественности к Путину выше, чем к Трампу. Российскому президенту доверяют 30% респондентов, а американскому – 27%.
Очевидно, что мировое сообщество признает Россию в качестве лидера, несмотря на постоянные попытки ее изоляции. Эксперты отмечают, что данные соцопроса стали вызовом для президента США.
"Путин – наименьший раздражитель, чем Трамп. Имеется в виду, конечно, не как человек, не как государственный деятель, а скорее как один из главных героев массмедиа", – сказал в интервью РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Эксперт обратил внимание на то, что и Путин, и Трамп являются наиболее популярными в современных СМИ фигурами. Однако у российского лидера, по мнению Мартынова, меньше отрицательных коннотаций.
госизменник трамп делает Америку позорищем https://t.co/1uGd1egSq1— Люди Против моли (@RossijaBezmoli) 2 октября 2018 г.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, то, что Путина поставили впереди Трампа, говорит о признании доминанты российского лидера в американском обществе.
Полученные результаты – вызов по отношению к Дональду Трампу.При этом Мухин оценивает данные, полученные социологами, и признанием лидерских позиций России. Стоит отметить, что очевидная, на первый взгляд, антироссийская кампания постепенно сходит на нет. Москва снова становится если не центром мира, то одним из его сильных полюсов.
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