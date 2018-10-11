Порошенко после избиения выкинут на улицу

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал скорую смену власти в Незалежной. По его мнению, это произойдет в ближайшие полгода. Политик уверен, что все подвергшиеся за эти годы гонениям смогут поквитаться с президентом Петром Порошенко и его окружением.



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