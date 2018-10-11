Порошенко после избиения выкинут на улицу
Таким заявлением Николай Азаров ответил на обвинения генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Он полагает, что бывший премьер-министр Незалежной мог получить взятку в 140 миллионов гривен за назначение в 2010 году Андрея Клюева на пост вице-премьера.
По мнению Азарова, с приходом Луценко в Генеральную прокуратуру та стала органом политической расправы с неугодными нынешнему режиму лицами. При этом бывший глава правительства Незалежной подчеркнул, что у следователей нет доказательств его вины, и призвал не верить "патологическим лжецам".
Напомним, что еще один экс-премьер Украины – Юлия Тимошенко – также заявила о смене власти в стране через полгода. На недавнем заседании согласительного совета Верховной рады "оранжевая принцесса" разругалась со сторонниками президента Петра Порошенко и предрекла ему скорую политическую смерть.
"Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев конец", – сказала она, намекнув на следующие выборы главы государства, которые, судя по социологическим опросам, нынешний лидер Незалежной проиграет. Тимошенко уверена, что именно ее президент считает главным оппонентом. После проигрыша, добавила бывший премьер-министр, украинскому лидеру придется отвечать за содеянное.
А Вы тоже успели заметить, как Порошенко увел у молодоженов конверт с деньгами? pic.twitter.com/TTUdDA52pq— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 1 октября 2018 г.
Положение лидера Незалежной действительно шаткое. В связи с рассмотрением закона о продлении особого статуса Донбасса, который фактически предоставляет региону автономию, президент Украины превратился в мальчика для битья, отметили СМИ.
Он подвергается атакам националистов, которые нещадно ругают его, обвиняя в "работе на Кремль". На другом фланге – условные пацифисты, упрекающие главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длится уже четыре с половиной года.
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