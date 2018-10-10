Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе
Вероятность назначения политика с прозападными убеждениями крайне высока. В отличие от другого украинского лидера Леонида Кучмы, Виктор Ющенко, пришедший к власти посредством протестов на Майдане, так и не смог найти общего языка с Россией.
Власти страны во главе с Петром Порошенко, очевидно, тяготятся минскими договоренностями и не стремятся их выполнять. Киеву, отмечает "Российская газета", нужен "могильщик соглашений", и лучше Ющенко с этим вряд ли кто-то справится.
Обсуждать в таких условиях возвращение Донбасса на Украину невозможно. Киев четыре года сознательно саботирует минский процесс. С линии фронта все еще не отведены тяжелые вооружения, а нарушение украинской стороной режима прекращения огня стало привычным делом. О выполнении политической составляющей минских соглашений, связанных с предоставлением автономии Донбассу, говорить бесполезно.
Украина собрала ударную группировку для наступления на Донбасс. 12 тысяч— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 4 сентября 2018 г.
Все там и лягут
Более того, украинское руководство не оставляет намерений решить проблему мятежных регионов радикально. В начале сентября представитель самопровозглашенной Донецкой республики Эдуард Басурин заявил о сосредоточении 12-тысячной группировки ВСУ, готовой атаковать Донбасс.
Милитаристские замашки украинского режима говорят о его недоговороспособности, полагают в Москве. Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен: пока в Киеве сидит Порошенко, нормальных отношений между Россией и Незалежной не будет.
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