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Политика

Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе

Петр Порошенко. Фото: Дни.ру
Украина может назначить спецпредставителем на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе бывшего президента Незалежной Виктора Ющенко. Такой шаг приведет к очередному витку вооруженного противостояния, отмечают СМИ.  
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Вероятность назначения политика с прозападными убеждениями крайне высока. В отличие от другого украинского лидера Леонида Кучмы, Виктор Ющенко, пришедший к власти посредством протестов на Майдане, так и не смог найти общего языка с Россией. 

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Власти страны во главе с Петром Порошенко, очевидно, тяготятся минскими договоренностями и не стремятся их выполнять. Киеву, отмечает "Российская газета", нужен "могильщик соглашений", и лучше Ющенко с этим вряд ли кто-то справится.  

Обсуждать в таких условиях возвращение Донбасса на Украину невозможно. Киев четыре года сознательно саботирует минский процесс. С линии фронта все еще не отведены тяжелые вооружения, а нарушение украинской стороной режима прекращения огня стало привычным делом. О выполнении политической составляющей минских соглашений, связанных с предоставлением автономии Донбассу, говорить бесполезно.


Более того, украинское руководство не оставляет намерений решить проблему мятежных регионов радикально. В начале сентября представитель самопровозглашенной Донецкой республики Эдуард Басурин заявил о сосредоточении 12-тысячной группировки ВСУ, готовой атаковать Донбасс.  

Милитаристские замашки украинского режима говорят о его недоговороспособности, полагают в Москве. Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен: пока в Киеве сидит Порошенко, нормальных отношений между Россией и Незалежной не будет.

Автор: Иван Поляков10 октября 2018, 10:21

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