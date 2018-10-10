Трамп потерял свою лучшую женщину

В Белом доме не осталось ни одной женщины, которая сравнилась бы по напору, профессионализму и харизме с одиозной Никки Хейли. Постпред США в ООН неожиданно покинула свой пост, а президент как будто бы не замечает ее ухода. Но спокойствие Дональда Трампа, скорее всего, – защитная реакция. На самом деле он глубоко переживает политическую и человеческую потерю.

Хейли была последней звездой в кабинете Трампа. Никто другой не преподносил его хаотичную, грубую внешнюю политику лучше. Иногда с обаянием, порой жестко, с легкой критикой, но всегда согласно линии партии. Хейли была высокопоставленной женщиной, которой было что сказать при Трампе и которая могла набрать очки у избирательниц, пишет Der Spiegel.

Автор статьи Марк Питцке задается вопросом – почему же Хейли уходит именно сейчас, в самый ответственный момент, когда до выборов в Конгресс остается всего ничего? По мнению журналиста, объявление об отставке Хейли было странным шоу.

"Кадровые перестановки при Трампе зачастую проходят намного более недостойно. Большинство из тех, чье присутствие больше не приветствовалось, были уволены с помощью грубого твита", – замечает автор.

Никки Хейли всего 46 лет, в таком возрасте мало кто соглашается сам ставить крест на политической карьере. Мало того, ярая противница России смогла мягко дистанцироваться от Трампа, выступая в ООН. Например, в вопросах изменения климата, иммиграции, неонацистов, а также введения санкций в отношении Москвы.

Другая версия неожиданной отставки – риторика постпреда США в ООН шла вразрез с предвыборными обещаниями Дональда Трампа. Выступления Никки Хейли приводили американского президента в ярость – так что ее отставка была вполне предсказуемой.





Действия Хейли в Совете Безопасности ООН не совпадали с тем, чего хотел американский лидер. Своими заявлениями она по-прежнему поддерживала войны и постоянно вступала в конфронтацию с российскими представителями.

Стоит отметить, что сам Дональд Трамп, комментируя отставку Никки Хейли, заявил, что решение готовилось заранее. По словам американского президента, Хейли сама попросила у него взять паузу. Такие вот высокие отношения. И непонятно – так что же на самом деле произошло в отношениях мужчины и его лучшей женщины.





Конечно, можно предположить, что Трамп был связан с Хейли какими-то тайными узами, связями и ли обещаниями. Ведь таких примеров в его жизни и карьере было немало. Достаточно сказать, что в последние месяцы Белый дом устал опровергать информацию о любовницах президента.

Недавно в прессе всплыла очередная скандальная история – известная модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своей связи с Дональдом Трампом. Это случилось в то время, когда будущий президент уже был женат на своей третьей жене Мелании.

Знакомство произошло на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. Трамп и Макдугал обменялись телефонами и начали перезваниваться. Позже у них было даже и тайное свидание в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз.





Сторонник Трампа Дэвид Пекер якобы заплатил Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание, но представители Трампа отрицают этот инцидент, как впрочем, и все остальные. Например, не так давно сообщалось, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с Трампом.

А несколько лет назад тогда еще бизнесмен Дональд Трамп оказался в центре скандала, после того как журналисты раздобыли запись его разговора с телеведущим Билли Бушем. Они неприлично обсуждали женщин, а Трамп рассказывал о том, как он их добивается: "Я просто начинаю целовать их. И когда ты звезда, они позволяют тебе делать это".

Конечно, политика и любовь понятия не очень-то совместимые, но от любвеобильного Трампа можно ожидать чего угодно. Так что, не исключено, что истинные мотивы скоропалительного решения об отставке Никки Хейли окутаны флером романтики и отношений не президента и постпреда в ООН, а мужчины и женщины.