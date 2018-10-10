Трамп потерял свою лучшую женщину

Новости Украины Интриги Трампа Крым Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Среда 10 октября
Лента новостей
21:45
Валерия заявилась к Дробышу в леопардовых панталонах
21:19
Названа неожиданная причина рака полости рта
21:05
Кокорина задержали вслед за Мамаевым
20:59
Народ ошеломил огромный агрегат Билана
20:53
История дружбы Кокорина и Мамаева
20:44
Путин вступился за Нурмагомедова перед строгим наказанием отца
20:41
Россиянин приехал к жене с цветами и зарезал ее
20:07
"Так не делается": Нелепое оправдание скрывающегося от полиции Кокорина
19:57
75-летнего тагильчанина судят за срубленную яблоню
19:39
Внук скрывает от Пугачевой чудовищный секрет
19:27
Шнуров женится на эффектной блондинке
19:03
Турчак займется подготовкой "Лидеров России"
18:53
Скупердяй Петросян расщедрился ради юной любовницы
18:50
Россиянин избил лопатой посетителя кафе
18:40
Меган Маркл вынудила подкаблучника Гарри избавиться от "плохих" друзей
18:11
Тело начинает вибрировать: Басков откровенно о любимой позе
18:06
Почувствовавший недомогание водитель устроил смертельное ДТП
17:46
"Единая Россия" просит разобраться с одиозной памяткой первоклассникам
17:43
В московском метро встали поезда
17:33
Расстрелянная возле дома красавица-следователь умерла на руках мужа
17:30
Страдающий бесплодием известный актер разоблачил родившую от него любовницу
17:21
Под Волгоградом женщина насмерть забила трехлетнего сына
17:12
Что построят в Москве до 2022 года
16:56
Испуганный Мамаев оказался в полиции после угроз
16:48
Хитрая Украина оставила "Газпром" с носом
16:45
Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой
16:21
Захарова в элегантном розовом платье покорила народ
16:05
Шесть спален и погреб на тысячу бутылок: любовник купил Шейк роскошный особняк
16:03
Бывшая жена отправила Гобозова из "Дома-2" на небеса
16:02
"Бухнула?": Волочкова в колхозном наряде появилась после новости об инсульте
15:57
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
15:32
"Беспредел и позорище": Кудрявцева взорвалась из-за мерзкой драки
15:31
Звезда "Дома-2" раздает сперматозоиды нуждающимся
15:28
С кучей долгов и кредитов: жених Бузовой оставил супругу без денег
15:08
Пореченкова выгнали с работы за высказывания о Донбассе и Крыме
15:05
Известная актриса развелась с мужем
15:01
Отец смачно выругался, защищая дебошира Мамаева
14:44
Звезда "Аритмии" стала жертвой насилия в больнице
14:39
На украинскую журналистку напали во время акции протеста (видео)
14:32
Врачи запретили выступать тяжелобольной Аните Цой
14:22
Униженная Седокова прячется под маской
14:16
Обломки НЛО обрушились на американское побережье
14:16
По дороге из Смоленска в Петербург пропала колбаса на три миллиона
14:12
Под Омском LADA насмерть сбила пенсионерку
14:03
Андреев из "Иванушек" закатил сцену ревности мужику
13:58
Шнуров ужаснул следами побоев после развода
13:51
В Уфе пассажирский автобус снес остановку с людьми
13:42
Американцы решились на воровство российского оружия из жадности
13:39
Госдума одобрила налоговые льготы для предпенсионеров
13:34
С кем проводит время предавший Лорак муж
13:05
Брошенный Меган Маркл муж нашел новую любовь
13:04
Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео)
12:59
Сообщившего о раке Малахова заподозрили в циничной лжи
12:57
В Нижнем Новгороде сгорел светофор (фото)
12:48
Госдума держит на контроле развитие промышленности и торговли
12:44
Казахстанские девелоперы пришли во Вьетнам
12:40
Друг Шнурова врезался в трактор в Петербурге
12:30
Басков попросил прощения за продажную любовь и мужчин
12:13
"Уроды": команда отвернулась от дебошира Кокорина
12:11
Изменник Соколовский нашел другую женщину
12:02
Школьники разгромили автобусную остановку в Ростове
11:53
Ювелирный салон в Башкирии ограбили на 200 тысяч
11:42
Любопытный тюлень попытался забраться в байдарку к туристу (видео)
11:34
В Подмосковье до смерти забили младенца
11:26
"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу
11:24
Участник "Битвы экстрасенсов" проговорился о победителе шоу
11:14
Найден простой способ вылечить диабет
10:49
Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
10:47
Под Москвой застрелили следователя по особо важным делам
10:40
Цены на автостраховку неожиданно подскочат
10:37
Пенсионерке грозит тюрьма за кражу кошелька в ТЦ
10:17
Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар
10:16
Полиция штурмом взяла квартиру разбойников под Москвой (видео)
10:02
"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
09:54
Известный певец попал в больницу
09:36
На улицах Челябинска расплодились крысы
09:36
Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова
09:33
Иглесиас рассказал о сексе с Курниковой
09:15
Житель Сибири расчленил собутыльника топором
09:02
Известная писательница закатила истерику в прямом эфире
08:57
Очевидцы показали место массовой стрельбы в США
08:43
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
08:30
Погибли люди: с рельсов сошел пассажирский поезд
08:30
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
08:20
Камеры сняли убийство королевы красоты
08:08
Вылетевший с трассы автобус с пассажирами в Якутске сняли на видео
07:58
Сбившего в Москве женщину с ребенком водителя задержали через полторы недели
22:00
Психология безнаказанности: почему публичные люди распускают руки
21:53
"Точка невозврата наступила": престарелый Краско развелся с молодой женой
21:52
Школьник покалечился в батутном центре
21:49
Опасный взлет самолета в шторм попал на видео
21:36
"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу
21:29
В Германии захотели принимать молодежь из России без виз
21:28
Меган Маркл побоялась напугать принца Гарри доступностью
21:26
Тарасов сделал подарок выкинутой на улицу Бузовой
21:20
В Башкирии в сотрудника Росгвардии трижды выстрелили и дважды пырнули ножом
21:10
Под Волгоградом водитель погиб из-за защитного экрана
21:01
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
21:00
Невнимательный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими
20:55
После победы над Малаховым Шепелев напал на недовольную фанатку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской
Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
Вышвырнутая с Первого канала Стриженова получила неожиданную поддержку
Шепелев заткнул Малахова за пояс после ссоры
"Ненавижу": Серов об избитой телеведущей
Политика

Трамп потерял свою лучшую женщину

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mark Reinstein
В Белом доме не осталось ни одной женщины, которая сравнилась бы по напору, профессионализму и харизме с одиозной Никки Хейли. Постпред США в ООН неожиданно покинула свой пост, а президент как будто бы не замечает ее ухода. Но спокойствие Дональда Трампа, скорее всего, – защитная реакция. На самом деле он глубоко переживает политическую и человеческую потерю.
прочитано 146 раз

Хейли была последней звездой в кабинете Трампа. Никто другой не преподносил его хаотичную, грубую внешнюю политику лучше. Иногда с обаянием, порой жестко, с легкой критикой, но всегда согласно линии партии. Хейли была высокопоставленной женщиной, которой было что сказать при Трампе и которая могла набрать очки у избирательниц, пишет Der Spiegel.

ПО ТЕМЕ

"Бесила Трампа": раскрыта причина увольнения главного критика России в ООН

Трамп с перепугу отменил санкции против России

Меланья Трамп толкает мир к третьей мировой

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Автор статьи Марк Питцке задается вопросом – почему же Хейли уходит именно сейчас, в самый ответственный момент, когда до выборов в Конгресс остается всего ничего? По мнению журналиста, объявление об отставке Хейли было странным шоу.

"Кадровые перестановки при Трампе зачастую проходят намного более недостойно. Большинство из тех, чье присутствие больше не приветствовалось, были уволены с помощью грубого твита", – замечает автор.

Никки Хейли всего 46 лет, в таком возрасте мало кто соглашается сам ставить крест на политической карьере. Мало того, ярая противница России смогла мягко дистанцироваться от Трампа, выступая в ООН. Например, в вопросах изменения климата, иммиграции, неонацистов, а также введения санкций в отношении Москвы.

Другая версия неожиданной отставки – риторика постпреда США в ООН шла вразрез с предвыборными обещаниями Дональда Трампа. Выступления Никки Хейли приводили американского президента в ярость – так что ее отставка была вполне предсказуемой.

Никки Хейли. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Muzi

Действия Хейли в Совете Безопасности ООН не совпадали с тем, чего хотел американский лидер. Своими заявлениями она по-прежнему поддерживала войны и постоянно вступала в конфронтацию с российскими представителями.

Стоит отметить, что сам Дональд Трамп, комментируя отставку Никки Хейли, заявил, что решение готовилось заранее. По словам американского президента, Хейли сама попросила у него взять паузу. Такие вот высокие отношения. И непонятно – так что же на самом деле произошло в отношениях мужчины и его лучшей женщины.

Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото: GLOBAL LOOK press/White House

Конечно, можно предположить, что Трамп был связан с Хейли какими-то тайными узами, связями и ли обещаниями. Ведь таких примеров в его жизни и карьере было немало. Достаточно сказать, что в последние месяцы Белый дом устал опровергать информацию о любовницах президента.

Недавно в прессе всплыла очередная скандальная история – известная модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своей связи с Дональдом Трампом. Это случилось в то время, когда будущий президент уже был женат на своей третьей жене Мелании.

Знакомство произошло на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. Трамп и Макдугал обменялись телефонами и начали перезваниваться. Позже у них было даже и тайное свидание в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз.

Фото: GLOBAL LOOK press/Luiz Rampelotto/

Сторонник Трампа Дэвид Пекер якобы заплатил Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание, но представители Трампа отрицают этот инцидент, как впрочем, и все остальные. Например, не так давно сообщалось, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с Трампом.

А несколько лет назад тогда еще бизнесмен Дональд Трамп оказался в центре скандала, после того как журналисты раздобыли запись его разговора с телеведущим Билли Бушем. Они неприлично обсуждали женщин, а Трамп рассказывал о том, как он их добивается: "Я просто начинаю целовать их. И когда ты звезда, они позволяют тебе делать это".

Конечно, политика и любовь понятия не очень-то совместимые, но от любвеобильного Трампа можно ожидать чего угодно. Так что, не исключено, что истинные мотивы скоропалительного решения об отставке Никки Хейли окутаны флером романтики и отношений не президента и постпреда в ООН, а мужчины и женщины.  

Автор: Александр Комаров10 октября 2018, 21:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модель стала директором Белого дома

567

Политика

Лукашенко окончательно отвернулся от России
"Бесила Трампа": раскрыта причина увольнения главного критика России в ООН
Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе
Путин раскрыл важный секрет

Шоу-бизнес

Народ ошеломил огромный агрегат Билана
Бузова публично обратилась к Тарасову: "Где эти клятвы?"
Внук скрывает от Пугачевой чудовищный секрет
Шнуров женится на эффектной блондинке

Проишествия

Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео)
Камеры сняли убийство королевы красоты
Звезде музыкального шоу угрожают убийством
Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Шоу-бизнес

Праздник с Пугачевой закончился скандалом

Зрители пришли в ужас от наряда дочки Примадонны
Политика

Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе

Ситуация вышла из-под контроля
Шоу-бизнес

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина

Воспоминаниями о паре поделилась известная спортсменка
Шоу-бизнес

"Бухнула?": Волочкова в колхозном наряде появилась после новости об инсульте

Балерина изумила народ

Гороскоп

Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года

Фоторепортажи

Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости
Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

Спорт

"Уроды": команда отвернулась от дебошира Кокорина
Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова
"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу
Придется отвечать за наколки: Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме

Регионы

Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru