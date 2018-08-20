Меланья Трамп толкает мир к третьей мировой

Личная жизнь 72-летнего Дональда Трампа не дает покоя репортерам. Журналисты выяснили, что Меланья чувствует себя расслабленной, когда рядом нет мужа. Другие репортеры пишут, что супруги и вовсе не живут вместе.

В американских СМИ почти каждый день появляются публикации, что супруги находятся на грани разрыва. Для импульсивного Трампа это может стать спусковым крючком при принятии крайне необдуманных и резких решений. Учитывая власть, которой облечен глава США, и его нестабильное состояние, некоторые опасаются, что на фоне разлада в семье он может начать третью мировую войну.

Бывший сотрудник Белого дома признался одному из изданий: Дональд и Меланья только притворяются, что любят друг друга, но на самом деле у них совсем нет взаимопонимания.

The New York Times пишет, что супруги живут в разных спальнях, а когда путешествуют, то берут себе два отдельных гостиничных номера. При этом журналисты сетуют, что им очень мало известно о жизни первой леди, поскольку ее круг общения очень узок.

Публикация от GRAZIA MAGAZINE RUSSIA (@grazia_ru) 6 Авг 2018 в 5:29 PDT

О том, что у четы Трамп не все в порядке, свидетельствует и такая новость: президент избавляется от мебели, купленной первой леди. За полгода до своего переезда в Белый дом Меланья приобрела несколько предметов интерьера, однако во время отсутствия супруги Дональд втихаря их вывез. Пишут, что Меланья предпочитает современный минимализм, а ее муж – фанат мебели в стиле барокко и классицизма.

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 2 Авг 2018 в 9:19 PDT

Директор по связям с Меланьей Трамп дала комментарий журналистам, в котором подчеркнула, что жена президента остается независимой женщиной, которая идет по собственному пути. Она же поспешила заявить, что новую мебель супруги Трамп выбирали сообща и ни о каких конфликтах между ними речи быть не может.