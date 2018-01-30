"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза

Президент Украины Петр Порошенко поделился своими впечатлениями от публикации "кремлевского доклада" в США. Украинский лидер призвал руководство европейских стран прибегнуть к аналогичному шагу.

Петр Порошенко ,по всей видимости, внимательно следит за каждым шагом своих европейских и американских партнеров, в особенности если их действия так или иначе касаются России. На публикацию "кремлевского доклада" в США он отреагировал весьма бурно.

"Искренняя признательность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии!", – не стал скрывать восторгов украинский президент на своей странице в Facebook. Кроме того, он не устоял перед тем, чтобы поделиться ценным советом с европейскими политиками. "Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", – подчеркнул Петр Порошенко.

По его мнению, санкции будут усиливаться. "И так будет пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов", – пригрозил президент Украины.

Напомним, 30 января Минфин опубликовал "кремлевский список". В этот перечень вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели. При этом попадание в список не влечет за собой автоматического введения санкций или других ограничительных мер.

"В чем смысл таких действий – я не понимаю, но это безусловно недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", – цитирует РИА Новости президента России Владимира Путина. Он добавил, что руководство страны готово предпринять серьезные ответные шаги, однако пока воздержится от этого.