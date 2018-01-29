Госдума плодотворно провела первый месяц весенней сессии

Депутаты Госдумы на днях завершили первый пленарный месяц весенней сессии и выехали в регионы для работы с избирателями. Законодатели поработали очень плодотворно: были приняты новые законопроекты о защите прав участников долевого строительства, продолжилась работа по упрощению доступа к государственным и муниципальным услугам, рассмотрены поправки в дорожное законодательство.



Дольщики в приоритете

Защита прав пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан – одно из приоритетных направлений деятельности Госдумы седьмого созыва. В июле прошлого года нижняя палата провела широкие общественные слушания по этой проблеме и приняла закон о создании компенсационного Фонда долевого строительства. Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему с защитой прав вкладчиков принципу.

Спустя несколько месяцев президент Владимир Путин дал поручения о постепенном уходе от достаточно рискованной схемы долевого строительства. По сути депутаты предвосхитили системную трансформацию сферы жилищного строительства в пользу создания модели банковского финансирования и продажи квадратных метров в жилье высокой степени готовности, пишет "Политаналитика" со ссылкой на экспертов Фонда ИСЭПИ.

Тогда же группа парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным инициировала два межфракционных законопроекта, усиливающих контроль за возведением жилья по долевой схеме и усиливающих ответственность руководителей и фактических бенефициаров строительства. Пакет нормативно-правовых актов был одобрен депутатами на прошлой неделе.

Фактически парламентарии закрывают наименее безопасные способы привлечения средств граждан застройщиком. С лета 2018 года отменяется возможность выпуска девелопером новых "жилищных сертификатов" вместо договора долевого участия (ДДУ). Что касается схемы привлечения пайщиков в жилищно-строительный кооператив, то теперь такая возможность остается только для проектов на государственных и муниципальных землях, возводимых в соответствии с федеральным законом о развитии жилищного строительства.





Парламентарии вводят единую вертикаль органов государственной власти, которые несут ответственность за контроль в сфере долевого строительства, правительству предлагается установить обязательные требования к организации и проведению государственного надзора в области долевого строительства. Также вводится солидарная ответственность собственников компаний за ущерб, который может быть причинен гражданам. Депутаты снизили порог бенефициарности в пять раз: теперь это лица, которые владеют более 5% акций застройщика. Ответственность устанавливается не только для граждан, занимающих должности в компании-застройщике, но и для тех, кто не является номинальным акционером девелопера, но влияет на принимаемые компанией решения.

Вводится запрет на приобретение квартиры по ДДУ с использованием наличных средств, что, ко всему прочему, поможет предотвратить легализацию "серых" доходов. Для застройщиков также создаются стимулы как можно скорее переводить долевое финансирование строительства на специальные эскроу-счета в банках. Такая схема наиболее безопасна для покупателей, поскольку средства переводятся девелоперу только после завершения строительства жилья. Застройщик должен располагать 10% собственных средств от планируемой стоимости жилья, держать их на спецсчете в момент подачи проектной декларации, не иметь финансовых обязательств и заложенного имущества по долгам.

Но принятые парламентариями поправки разрешают компаниям отступать от этих норм в случае их решения работать через защищенные эскроу-счета.

Также парламентарии предлагают усилить контрольные функции банковского сопровождения за деятельностью застройщика. По словам депутата Николая Николаева, кредитные учреждения должны иметь возможность в случае выявления нецелевого использования средств строительной компанией приостанавливать платежи и уведомлять об этом надзорные органы.





С этого года создается Единая государственная информационная система жилищного строительства. В законодательство вводятся нормы прямого действия, которые подробно регламентируют перечень документов, порядок и сроки их размещения в этой системе как строительными компаниями, так и органами власти. После вступления документа в силу девелоперы уже не смогут утаить документацию о проекте и информацию о себе в дальних, практически незаметных разделах своего сайта. Данными о строительстве смогут воспользоваться не только потенциальные покупатели, но и жители соседних домов и общественные активисты, если у них возникнет претензия к реализуемому проекту.



Усиливается и ответственность чиновников контрольно-надзорных органов в сфере строительства. За необоснованную выдачу застройщикам заключений, позволяющих привлекать средства граждан, или в случае неправомерного отказа они будут платить штрафы в 50-100 тысяч рублей. Предлагается установить финансовые санкции за непредоставление или несоблюдение порядка предоставления необходимых сведений в Единую информационную систему жилищного строительства: 30 тысяч рублей – для чиновников и 200 тысяч – для застройщиков.

Повышение доступности госуслуг

Депутаты Госдумы совместно с правительством последовательно работают и над дальнейшим повышением доступности государственных услуг и их дебюрократизации. Соответствующие проекты регулярно оказывались на повестке пленарных заседаний нижней палаты в первый месяц весенней сессии.

Сначала депутаты предложили более жесткие требования к многофункциональным центрам предоставления госуслуг (МФЦ) и так называемым службам одного окна в случае их отказа в приеме заявлений от граждан. Принятый в первом чтении законопроект запрещает органам власти и МФЦ требовать новые документы от гражданина в случае его повторного обращения, если изначально претензий к заявителю не возникло. Обо всех ошибках и недочетах гражданам должны сообщать во время их первого обращения. Также сокращается время рассмотрения жалоб на бездействие МФЦ, предлагаются меры по борьбе с формальными отписками вместо развернутых и четких ответов на жалобы.





В минувшую пятницу Госдума также приняла законопроект, предоставляющий МФЦ возможность напрямую принимать платежи от населения. Это позволит гражданам не терять времени на поиски банковских отделений или платежного терминала, которые не всегда могут быть в наличии в маленьких городах и поселках. Кроме того, возможность оплаты напрямую через многофункциональные центры может снизить переплату на размер комиссии банков.

Другая важная законотворческая норма – сокращение срока получения россиянами загранпаспортов по месту пребывания, а не постоянного места жительства. Теперь эта процедура может занять не более трех месяцев. Инициатива будет интересна экономически активному населению, приезжающему в крупные мегаполисы из небольших городов. Большинство из них снимают жилье по месту пребывания, много работают, и поездка в регионы по месту постоянного жительства для оформления загранпаспорта для них крайне неудобна.

Безопасность на дорогах

Еще одна актуальная тема – борьба за безопасность на дорогах. Камнем преткновения между Госдумой и правительством стал прошлогодний проект федерального закона "Об организации дорожного движения". Документ определяет порядок введения платной парковки и ограничения движения автотранспорта на тех или иных территориях. Также на повестке нормативно-правовой акт о возможности передачи от Министерства внутренних дел к субъектам Федерации администрирования зафиксированных камерами дорожных штрафов. Оживленная дискуссия разгорелась в ходе первого чтения предложенных кабмином поправок об аудите безопасности дорожного движения.

Законопроект устанавливает обязательный независимый мониторинг безопасности движения при строительстве, а также ремонте и текущем содержании дорожного полотна. Однако эксперты отмечают, что правительственные предложения не прописывают порядок проведения аудита и учета его результатов. Из-за этого не гарантируется привлечение к проверке общественных активистов и независимых специалистов.





Также нормативно-правовой акт разрешает властям регионов и муниципалитетов устанавливать камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения на участках своих дорог. Сейчас это входит в компетенцию ГИБДД. Депутаты опасаются, что у властей на местах может возникнуть соблазн расставить камеры-"ловушки" в большом количестве не только для обеспечения безопасности дорожного движения, но и пополнения местных бюджетов.

В определенной степени негативная реакция парламентариев на проект закона вызвана расплывчатостью его формулировок, указывают эксперты Фонда ИСЭПИ. Кроме того, нормы прямого действия, от которых зависит практика применения документа, появятся лишь в подзаконных актах.

Ко второму чтению законопроекта нижней палате совместно с правительством предстоит дополнительно доработать целый ряд аспектов. Во-первых, это порядок проведения мониторинга безопасности дорожного движения. Необходимо участие в этом процессе общественных активистов и социальных некоммерческих организаций. Во-вторых, проработать нормативы установки камер автофиксации и критерии аварийно-опасных участков, дабы избежать соблазна устанавливать камеры-"ловушки". И, наконец, в-третьих, внимания требует давняя инициатива депутатов по упрощению водителям оспаривания заведомо некорректных штрафов в случае неправильной фиксации камерами.

Вместе с тем было бы логично, чтобы средства, поступающие в бюджеты регионов от дорожных штрафов, шли не только в дорожные фонды, но и направлялись на конкретные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на действующих трассах.

