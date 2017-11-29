Савченко опозорила Украину в Польше

Народный депутат Надежда Савченко в ходе выступления в Познанском университете в Польше заявила, что Украина начала войну в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, помимо противоречивых заявлений, нардеп отметилась некомпетентностью в ряде вопросов, тем самым опозорив Украину. В частности, Голобуцкий утверждает, что Савченко заявила студентам о необходимости ликвидировать в Незалежной структуру власти в целом, передает "Утро.ру".

"Надя была, как всегда, на высоте: сначала пыталась втолковать "правильную систему налогообложения" (быстро запуталась и бросила), потом заявила о необходимости ликвидировать области и структуру власти как таковую (то есть структурирование административного устройства и госуправления), потом хвалила "праймериз" – но когда попросили пояснить, что это, быстро и неловко свернула тему", – написал в соцсети политолог. Далее депутат заявила, что "президент в Украине – это зло", а войну в Донбассе начала власть.

По мнению нардепа, выходит, что украинцы готовы к переговорам с сепаратистами. Голобуцкий уточнил, что Савченко в Польше озвучивала "тезисы Кремля". "Это не считая того, что немного, но ослабила позиции нашего государства в борьбе интересов Польши и Украины", – считает политолог. "Ничего особенного, мы уже почти привыкли. Но вот перед Польшей опозорила… Под суд – чревато организацией протестов ее кураторами, денег у них хватит на весьма масштабный хаос. Может, ее просто госпитализировать, а? На диете заодно посидит, детоксикацию пройдет", – резюмировал Голобуцкий.