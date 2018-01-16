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Политика

Киев испугался раздела Украины между Польшей и Россией

Фото: wikipedia.org
Польша всегда проводила агрессивную политику в отношении Украины. И сегодня Варшава с удовольствием поделила бы украинские территории с Москвой, если бы представилась такая возможность, заявил депутат Верховной рады.
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Польша на протяжении истории постоянно воевала с Россией. Однако, когда дело касалось Украины, поляки и русские забывали вражду и "урывали свой кусок". Своей интерпретацией истории поделился депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Шухевич. Сын лидера запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича выступил в эфире телеканала ZIK.

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"Вспомните историю: они с Россией нас делили по Днепру по Андрусовскому перемирию (завершившему Русско-польскую войну 1654-1667 годов). Прошло какое-то время, и эта же Россия поделила Польшу с Пруссией и Австрией", – заявил Шухевич.

Далее нардеп вспомнил, как в XX столетии поляки снова поделили Украину – на этот раз с Советской Россией – по реке Збруч. Вспомнил Шухевич и о пакте Молотова – Риббентропа. "Вы думаете, они бы не поделили нас сегодня по Збручу с Россией, если бы такая возможность была? Безусловно, поделили бы", – уверен украинский радикал.

В 2017 году бывший в то время министром иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будет разрешен ряд исторических вопросов. Речь шла, в частности, о трактовке такого события, как Волынская резня.

Шухевич, отец которого имел к этому трагическому эпизоду истории непосредственное отношение, подчеркнул, что Украина должна рассчитывать только на свои силы, не полагаясь на западных партнеров. Он заявил, что Европа не защитила Украину, когда та "истекала кровью в борьбе с большевизмом". Сегодняшняя Европа не изменилась – она стала еще хуже, заявил Шухевич.

Автор: Андрей Евлампиев16 января 2018, 13:17

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