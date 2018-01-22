Трамп готовит взбучку Лукашенко за дружбу с Путиным

Запад через подконтрольные средства массовой информации и марионеточные организации начал подготовку Майдана в Белоруссии. С таким заявлением выступила экс-депутат Верховной рады и бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман.



По ее словам, руководство республики сознательно обвиняют в нарушении прав человека, при этом выставляя белорусскую оппозицию как образец "борцов за свободу". Кроме того, одним из признаков назревающей "белорусской весны", уверена Герман, являются все громче звучащие разговоры о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в столицу Казахстана Астану.

"Впечатление такое, что Лукашенко готовят "белорусскую весну". И для этого, прежде всего, нужно забрать оттуда так называемую миротворческую площадку. Нужно перенести в другое место на всякий случай", – предупредила Герман.

Экс-депутат Верховной рады полагает, что "белорусская весна" по типу украинских событий зимы 2013-2014 годов – вопрос времени. "То, что этой весной уже там пахнет, и то, что совсем неспроста появилась инициатива о переносе площадки минских переговоров в другое место – это правда", – добавила бывший пресс-секретарь Януковича.

Очевидно, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно держать ухо востро. О том, что Вашингтон готовится "продвигать демократию" в Белоруссии Dni.Ru писали еще в мае прошлого года. Тогда стало известно о тендере на программу "поддержки гражданского общества" в республике, который был объявлен американским Агентством по международному развитию (USAID). Это та самая контора, которая ранее отмечалась финансированием подрывной деятельности в странах, не желающих плясать под дудку Соединенных Штатов.







Действие программы Community Connections по обучению "демократических лидеров" для Белоруссии рассчитано на 2017-2022 годы. За это время через нее пройдут более 300 человек – в основном активисты ряда общественных организаций. Они будут посещать специализированные тренинги в США.

Оплачивается столь щедрый "банкет" полностью из американского бюджета. Деньги замешаны немалые. Только за прошедшие годы USAID обучил более 600 активистов из Белоруссии. Всего за последние несколько лет из государственной казны США на подобные программы было выделено более 128 миллионов долларов.

Фактически Соединенные Штаты нагло и беззастенчиво покупают белорусскую оппозицию. Не нужно питать по этому поводу иллюзий: никакого намерения принести свободу и демократию в Белоруссию у американцев нет, главное здесь – прагматичный и во многом циничный расчет. Как любят говорить на Западе, ничего личного – только бизнес.

Тратя немалые средства на обучение белорусской оппозиции, США хотят получить результат и отдачу от вложенных "инвестиций". Вашингтон в любом случае потребует от прошедших через USAID активистов отработать затраченные на их обучение деньги. Это четкое исполнение поручений "вашингтонского обкома".

