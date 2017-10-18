Венгрия проводит выборы в Закарпатье

Киев обвинил Будапешт в политических манипуляциях. По мнению украинской стороны, Венгрия использует шум вокруг закона об образовании, как инструмент в предвыборной кампании на территории Украины. В Будапеште тем временем заявили, что Киев лишился важного партнера в Европе.

Цель языкового скандала, развязанного Венгрией – привлечь внимание избирателей. Так считает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, которая прокомментировала недовольство Будапешта принятым в Киеве законом об образовании.

"Я понимаю, что у них выборы, и, фактически, они ведут на наших территориях предвыборную кампанию, ведь украинцы, которые принадлежат к венгерскому меньшинству, голосуют на их выборах. Однако эти политические мотивы не должны перечеркнуть педагогические цели, а именно необходимость улучшения качества образования и изучения государственного языка в школах нацменьшинств", – отметила Гриневич в разговоре с послом Эстонии Гертом Ансту. (Выборы в венгерский парламент пройдут весной 2018 года).

Министр обвинила Будапешт в распространении "ложной информации" о планах Украины по введению в действие нового закона. Эстонский посол Гриневич посочувствовал, и предложил заручиться поддержкой как можно большего количества стран ЕС, пишет "Обозреватель".

Если Украина продолжит действовать в таком духе, поддержки от европейцев она вряд ли дождется. Внесенный президентом Порошенко и принятый Радой закон затрагивает интересы не только закарпатских венгров, но и других нацменьшинств в этом регионе – болгар, поляков, армян.

#Украина. Языковое гетто для говорящих на родном языке. Так ее называет министр образования. Как мило и по европейски. pic.twitter.com/Yn8jbU3hz3 — Елена Лукаш (@Lukash_EL) 13 октября 2017 г.

Принятие закона "Об образовании", который запрещает преподавание на ином, кроме украинского, языке, лишит Украину важного партнера и союзника в лице Венгрии. Как заявил председатель венгерского парламента Ласло Кевер, нарушающие многие международные правовые акты положения этого закона затронут 170 тысяч венгров на территории Украины.

"Фактически этот закон делает невозможным обучение венгерских детей на их родном языке", – подчеркнул спикер венгерского парламента. Он надеется, что Верховная рада "примет более разумное решение" или хотя бы перенесет срок вступления документа в силу, "потому что решение, которое они приняли сейчас, приводит к внутреннему и внешнему конфликтам". Если же в Киеве не прислушаются к доводам соседей, то это может плачевно сказаться на отношении к ней в Будапеште. Киев рискует потерять очень важного партнера и союзника.