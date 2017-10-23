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Политика

Украинские регионы взбунтуются против Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Украину в ближайшее время ждет "новая регионализация" и бунт местных элит против руководства страны. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Андрей Ермолаев.
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По мнению эксперта, причиной станут реформы, которые проводятся под руководством президента Петра Порошенко в последние годы. Он отметил, что непопулярность проводимой Киевом политики среди населения страны создает для региональных элит уникальную возможность повысить популярность среди местных жителей.

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"Критикуя глупые реформы, они будут сами реализовывать местные региональные, муниципальные программы помощи наиболее обездоленным, поддержки отдельных учреждений здравоохранения по одной простой причине – им там жить, это их люди, их избиратели", – передает слова аналитика "ПолитНавигатор".

Ермолаев отмечает, что в случае дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации на Украине люди будут выходить на акции протеста по месту жительства, а не ехать в Киев. А это значит, уверен аналитик, что неудачные реформы и негативные последствия от них будут использованы местными властями для дискредитации центральной власти и повышения собственного политического рейтинга.

По его словам, теперь, по мере того, как власти страны все более непопулярны в глазах украинцев, все большими преимуществами начинает пользоваться региональная элита. "Они будут бороться за каждую копейку и самоутверждаться на каждой социальной программе, критикуя центр, и заявляя о себе, как о политических силах, власти на местах, которая способна решить проблемы людей, которых не видят в Киеве", – подчеркнул Ермолаев. А раз так, полагает он, то власти страны уже в ближайшее время столкнутся с окрепшими регионами, которые будут требовать себе все больше прав.

Напомним, в прошлом году автономии от Киева потребовало Закарпатье – самый западный регион Незалежной. Об этом объявили депутаты местного областного совета. Они направили обращение главе государства Петру Порошенко. Законодатели выразили уверенность, что лишь обещанная властями страны децентрализация спасет Украину от полного социально-экономического краха.


Депутаты Закарпатского областного совета прямо обвинили Киев в плачевном состоянии региона. Обращение, уверены они, должно напомнить президенту Порошенко о его обещаниях по политической и экономической децентрализации Украины.

Автор: Иван Поляков23 октября 2017, 19:42

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