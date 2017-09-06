Президент Южной Кореи подарил Путину медведя

Президент России Владимир Путин встретился с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. При этом глава государства получил неожиданный подарок.

Владимир Путин и Мун Чжэ Ин вместе посетили выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на набережной Дальневосточного федерального университета. Во время прогулки южнокорейский лидер подарил главе государства игрушечных белого тигра и черного медведя – символы Олимпиады и Паралимпиады, которые пройдут в Пхенчхане в следующем году.

Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина посетить Игры. Тот выразил признательность в ответ. По словам президента России, разговор с южнокорейским коллегой был открытым и результативным.

Главы государств условились и дальше поддерживать контакты на самом высоком уровне. Путин отметил, что у него создалось устойчивое впечатление заинтересованности Сеула в развитии взаимодействия. "Хочу подтвердить эту заинтересованность и с российской стороны", – добавил он.

Президент Южной Кореи подарил Путину белого тигра и черного медведя - символы Олимпиады и Паралимпиады в Корее. И пригласил на открытие Игр pic.twitter.com/uNydIu0K1Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 сентября 2017 г.

Также была достигнута договоренность о строительстве 15 танкеров, предназначенных для транспортировки газа с месторождений "Ямал СПГ". Суда построят на южнокорейских верфях. Кроме того, лидеры условились активизировать совместные проекты с объемом капитала свыше миллиарда долларов. Прежде всего они будут реализовываться на Дальнем Востоке.

Восточный экономический форум во Владивостоке проходит уже третий раз. Мероприятие организуется в соответствии с указом президента об укреплении международных инвестиционных связей. Площадкой для форума стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

