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Политика

Китайский политик без ума от подарков Путина

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: GLOBAL LOOK press/Ding Lin
Президент России Владимир Путин в подмосковном Ново-Огарево встретился в четверг, 13 апреля, с первым заместителем премьера Госсовета Китая Чжаном Гаоли. Во время мероприятия представитель КНР выразил восхищение подарком, который ранее был преподнесен ему российским лидером.
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"Мы с вами не в первый раз встречаемся, у нас очень добрые отношения сложились. И в основе этих отношений, конечно, уровень наших межгосударственных отношений, взаимный интерес и проекты", – сказал глава российского государства. В то же время он отметил, что реализации совместных проектов во многом способствует настрой председателя КНР Си Цзиньпина, с которым, по словам Путина, у него сложились добрые и дружеские отношения.

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В свою очередь Гаоли поблагодарил российскому лидера за гостеприимство, заявив, что Владимир Путин является "большим и давним другом Китая". В то же время он отметил, что у него остается "незабываемое впечатление" от подарка, который несколько лет назад он получил от президента России (речь идет о куртке с символикой газопровода "Сила Сибири". – Прим. ред.).

Стоит отметить, что Владимир Путин иногда любит удивлять иностранных политиков необычными подарками. Так, в сентябре прошлого года на полях саммита "Большой двадцатки" в китайском городе Ханчжоу российский лидер преподнес председателю КНР Си Цзиньпину коробку мороженого. "Я обещал Вам его привезти. Я в подарок Вам привез целую коробку мороженого", – сказал Путин.


Си Цзиньпин был очень тронут столь необычным знаком внимания. "Большое спасибо за подарок, за вкусное мороженое. При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое", – ответил председатель КНР.

Свое обещание подарить лидеру КНР мороженое Владимир Путин озвучил в ходе встречи с китайскими инвесторами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Один из них рассказал, что китайские делегации испытывают сложности с транспортировкой через границу этого лакомства – якобы на вывоз мороженого существует специальный запрет.

Автор: Иван Поляков13 апреля 2017, 15:11

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