Тимошенко разнесла Украину за нищету и отсталость

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с резкой критикой политики президента страны Петра Порошенко. По ее словам, Украина еще никогда не была в столь тяжелом положении.

На заседании согласительного совета Верховной рады "газовая принцесса" заявила, что после трех лет реформ порядка 60% украинцев находятся за чертой бедности. "Это значит, что большинство наших граждан не могут позволить себе ничего, они глубоко несчастны", – сказала она.

Политик привела данные ООН, в соответствии с которым внутренний валовый продукт в расчете на одного украинца упал на 31,9%. "Это – наиболее трагичный уровень падения ВВП среди всех стран за последние три года", – подчеркнула она. По словам Тимошенко, подобная статистика свидетельствует о полном уничтожении среднего класса в Незалежной.

Вместе с тем страна оказалась на последних местах в нескольких других экономических рейтингах. Так, по уровню надежности банков и кредитной системы Украина находится на 138 месте из 138. "То есть все страны – развитые, неразвитые – все впереди нас. Мы – на последнем месте. Вот итог банковской реформы", – посетовала Тимошенко.





Кроме того, отметила "газовая принцесса", по уровню годовой инфляции Украина занимает предпоследнее место среди 137 стран. На последнем – Венесуэла, которая в настоящий момент переживает острый экономический и, как следствие, общественно-политический кризис.

Также Украина является лидером в Европе по уровню детской смертности и гибели рожениц. "Это – беспрецедентно, никогда такого на Украине не было", – добавила политик.

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко позиционирует себя как оппонента президента страны Петра Порошенко. Она сколотила в Верховной раде коалицию с "Оппозиционным блоком" и "Самопомощью".

