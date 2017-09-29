Путин замахнулся на главную проблему ЕС

Путин совершил экспресс-визит в Стамбул и встретился с Реджепом Эрдоганом. Политики обсуждали отношения двух стран и рассуждали о возможных совместных шагах для успешных действий в Сирии.

Помимо этого, главы государств успели поговорить о результатах состоявшегося референдума о независимости иракского Курдистана, о двусторонних экономических отношениях, уделив особое внимание газопроводу "Турецкий поток" и строительству атомной станции "Аккую". Что еще успели обсудить политики время двухчасовой встречи, журналистам рассказал Дмитрий Песков.

"Говорили о сельхозпродукции. Вы знаете, что есть вопросы, связанные с томатами. Работа ведется. Представители Минсельхоза двух стран и контрольных органов находятся в постоянном контакте, решение близится", – прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина.

После Пескова к прессе вышли и сами президенты, которые рассказали об итогах визита. Оба в своих речах уделили много времени вопросам борьбы с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". Российский президент подчеркнул, что это был обычный рабочий визит, в ходе которого состоялся очередной раунд переговоров.

Путин и Эрдоган во дворце "Бештепе": Президенты России и Турции проводят переговоры в Анкаре pic.twitter.com/wiC4i8Bds4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 сентября 2017 г.

"Работа по созданию зон деэскалации в Сирии была исключительно непростой как для участников самих переговоров, так и для стран-гарантов – России, Турции и Ирана. Несмотря на все трудности, нам удалось добиться результата. Фактически созданы все условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, для возвращения сирийцев к мирной жизни и возврата домой беженцев", – сказал Владимир Путин.

Путин в Анкаре: Создавая вместе с Турцией и Ираном зоны деэскалации в Сирии, мы создаем условия для прекращения войны и возврата беженцев pic.twitter.com/NQViKPb2DF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 сентября 2017 г.

Таким образом, российский лидер нашел решение одной из самых актуальных проблем Европейского союза – засилья беженцев. Миллионы лишившихся дома людей стремятся в спокойную и благополучную Европу, которая уже не может достаточно эффективно управлять этими потоками. В результате возникает этническая преступность и значительно падает психологический климат в обществе.