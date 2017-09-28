Порошенко задумался о "крепостном праве" для украинцев

Украинские власти готовятся к утверждению нового Трудового кодекса, который сделает фактически бесправными 15 миллионов наемных работников. О такой безрадостной перспективе рассказал руководитель Объединения независимых профсоюзов авиаработников (ОНПА) Вениамин Тимошенко.

"Представьте себе, что каждый месяц ваш работодатель либо подписывает с вами, либо нет трудовой договор. Сегодня вы работаете за пять тысяч гривен, а завтра – или четыре тысячи, или вы уволены", – сказал он. По словам Тимошенко, договорная форма взаимоотношений между работодателем и работником держит последнего "на коротком поводке". "Вы остаетесь полностью без прав", – добавил глава ОНПА.

По его словам, редакция нового Трудового кодекса не предполагает наказания для работодателя в случае, если он первый раз не выплатил сотруднику зарплату. "А потом он уволит половину своих работников, и это тоже будет в первый раз", – констатировал специалист. В итоге, утверждает он, на Украине создается "структура рабства".

Глава ОНПА заявил, что нынешняя украинская власть совершенно не отстаивает интересы народа, зато четко следует своим корыстным замыслам. "Вы должны сделать все, чтобы эти люди ни в коем случае не пришли снова в политику и никогда не попали бы во власть", – обратился Тимошенко к гражданам страны.

Напомним, ранее в Киевском международном институте социологии зафиксировали рекордно низкий уровень общественного благополучия на Украине. По данным исследователей, более 70% украинцев уверены, что власти ведут страну в неправильном направлении.

Двойку экономической политике Порошенко поставили 87,1% опрошенных. На улучшение жизни в таких условиях, очевидно, надеются немногие: всего лишь 10% респондентов, в то время как 38% украинцев уверены, что ситуация и дальше будет ухудшаться. Тех же, кто считает, что в стране все хорошо, набралось лишь 0,8%.

О катастрофическом обеднении граждан страны под властью "демократического" постмайданного руководства свидетельствует, что более 50% респондентов заявили: денег им хватает только на еду, а 27,5% – что только на еду и первоочередные потребности.

