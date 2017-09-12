Москва ткнула Киев носом в украинскую Конституцию

Принятый Верховной радой Украины закон "Об образовании" нарушает Конституцию страны и международные обязательства Киева. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИДе заявили, что закон, направленный на тотальную украинизацию школ Незалежной и фактическое уничтожение образования на русском и других языках, прямо противоречит Конституции страны, а также ее международным обязательствам в гуманитарной сфере. "С резкой критикой упомянутого закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдавии", – говорится в документе.

В заявлении российского МИДа также указывается: несмотря на то что в принятом украинской Радой нормативно-правовом акте русский язык не упоминается, очевидно, что именно он является главной целью тамошних законодателей. "Максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", – считают в ведомстве.

Крайне негативно отнеслись к новому украинскому закону и в Венгрии. Официальный Будапешт направил жалобу генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару Европейского союза по вопросам расширения и европейской политики добрососедства. Представители страны назвали принятый Верховной радой нормативно-правовой акт недопустимым.





По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто, образовательная политика официального Киева противоречит позиции Европейского союза. Он назвал новый документ "позорным". "Страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей", – отметил дипломат.

