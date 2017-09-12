Пассажиры пожаловались в полицию на задержку рейса из Москвы

Пассажиры рейса Москва – Магадан авиакомпании "ВИМ-Авиа" написали заявление в полицию из-за долгой задержки вылета, передает телеканал "360". Самолет должен был отправиться из аэропорта Домодедово в 18:30 11 сентября, однако вылет задержали на неопределенное время. Правоохранители опросили сотрудников авиакомпании, и те объяснили, что причиной задержки стал отказ дальневосточного аэропорта принимать воздушное судно. Вопрос удалось решить, и в 22:18 лайнер с пассажирами отправился в Магадан. По факту обращения граждан проводится проверка.