Откровенное интервью Липницкой Страсти вокруг "Матильды" Эксклюзивы Dni.Ru Главные события Москвы "Дом-2"

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Общество

Пассажиры пожаловались в полицию на задержку рейса из Москвы

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Пассажиры рейса Москва – Магадан авиакомпании "ВИМ-Авиа" написали заявление в полицию из-за долгой задержки вылета, передает телеканал "360". Самолет должен был отправиться из аэропорта Домодедово в 18:30 11 сентября, однако вылет задержали на неопределенное время. Правоохранители опросили сотрудников авиакомпании, и те объяснили, что причиной задержки стал отказ дальневосточного аэропорта принимать воздушное судно. Вопрос удалось решить, и в 22:18 лайнер с пассажирами отправился в Магадан. По факту обращения граждан проводится проверка.

12 сентября 2017, 17:54

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