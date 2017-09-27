Щербаков объяснил нападки Фримена на Путина

Известный советский и российский актер Борис Щербаков назвал причину антироссийского выпада своего коллеги Моргана Фримена, недавно обвинившего Россию во вмешательстве в американские выборы. Все дело – в деньгах, полагает артист.

"Известнейший актер, миллионер... зачем тебе это надо, что ты лезешь в политику?" – сказал Щербаков в эфире телеканала "Звезда". По его словам, Фримену за это хорошо заплатили. "Это идиотизм полный", – выразил свое недоумение артист.

Напомним, известный голливудский актер Морган Фримен снялся в видеоролике "Комитета по расследованию действий России". Видеозапись была опубликована 18 сентября этого года. В ней Фримен утверждает, что Москва во время президентской кампании в США якобы атаковала Вашингтон при помощи кибероружия и повлияла на исход голосования. По его словам, Америка – в состоянии войны. "Представьте себе этот сценарий для кино: бывший разведчик КГБ находится в ярости от того, что его родина разрушена, и вынашивает планы отмщения", – сказал актер.

Фримен обратился к главе Белого дома Дональду Трампу. Актер считает, что американский лидер должен раскрыть правду о произошедшем в прошлом году. "Нужно, чтобы он сел за стол в Овальном кабинете и сказал: "Дорогие американцы, во время последних выборов мы подверглись атаке со стороны российского правительства", – заявила звезда Голливуда.





На очередную порцию бездоказательных обвинений незамедлительно отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актера "жертвой эмоциональной экзальтации". В Кремле подобные обвинения не воспринимают всерьез, сказал представитель главы государства.

В свою очередь спикер МИД России Мария Захарова предположила, что известного актера могли подставить. Она сравнила появление антироссийского ролика с историей времен президентства Джорджа Буша – младшего, когда тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл тряс пробиркой в Совете Безопасности ООН, утверждая, что содержащийся внутри белый порошок – иракское химическое оружие.

В соцсетях же на антироссийский выпад Фримена отреагировали гораздо более эмоционально. "Морган Фримен умер. По крайней мере, для меня", – примерно в таком ключе прокомментировали поступок актера пользователи Рунета.

