Захарова оправдала нападки Фримена на Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандал, разразившийся вокруг видео с участием известного актера Моргана Фримена. В ролике он призывает президента США рассказать американцам о "вмешательстве России" в выборы в прошлом году. По словам дипломата, артиста подставили.

"Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook. Дипломат сравнила ситуацию с историей времен президентства Джорджа Буша – младшего, когда госсекретарь США Колин Пауэлл тряс пробиркой в Совете Безопасности ООН, утверждая, что содержащийся внутри белый порошок – иракское химическое оружие.

"Кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки", – добавила Захарова. Кроме того, она напомнила, что по поручению бывшего президента США Барака Обамы в свое время велась прослушка главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. "Понимаете, причем тут Россия? Правильно – легитимизации предвыборного беззакония", – написала Захарова.





По ее словам, без внешнего фактора вся эта история превратилась бы в очередной Уотергейт, но при наличии фактора России развивается в русле вопроса нацбезопасности. "Финал будет ярким. Предвкушаю", – заключила официальный представитель МИДа.

Напомним, режиссер Боб Райнер и актер Морган Фримен представили проект "Комитет по расследованию против России". В распространенном в Сети видеоролике Фримен заявил, что Москва якобы использует кибероружие против "демократических стран". "Мы на войне", – сказал он. Затем звезда Голливуда призвала главу Белого дома Дональда Трампа рассказать правду о событиях почти годовой давности.





В Москве жестко отреагировали на бездоказательные заявления известного актера. "Жертвой эмоциональной экзальтации" назвал Фримена пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не воспринимают серьезно подобные обвинения. "Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей", – сказал Песков.

Крайне отрицательной оказалась и реакция простых граждан. "Морган Фримен умер. По крайней мере, для меня", – примерно в таком ключе прокомментировали пользователи российского сегмента Сети ролик с голливудской звездой.

