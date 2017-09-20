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Политика

Захарова оправдала нападки Фримена на Россию

Мария Захарова. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандал, разразившийся вокруг видео с участием известного актера Моргана Фримена. В ролике он призывает президента США рассказать американцам о "вмешательстве России" в выборы в прошлом году. По словам дипломата, артиста подставили.

Продолжение: Морган Фримен удивил мир нелепой атакой на Россию
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"Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook. Дипломат сравнила ситуацию с историей времен президентства Джорджа Буша – младшего, когда госсекретарь США Колин Пауэлл тряс пробиркой в Совете Безопасности ООН, утверждая, что содержащийся внутри белый порошок – иракское химическое оружие.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

"Кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки", – добавила Захарова. Кроме того, она напомнила, что по поручению бывшего президента США Барака Обамы в свое время велась прослушка главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. "Понимаете, причем тут Россия? Правильно – легитимизации предвыборного беззакония", – написала Захарова.


По ее словам, без внешнего фактора вся эта история превратилась бы в очередной Уотергейт, но при наличии фактора России развивается в русле вопроса нацбезопасности. "Финал будет ярким. Предвкушаю", – заключила официальный представитель МИДа.

Напомним, режиссер Боб Райнер и актер Морган Фримен представили проект "Комитет по расследованию против России". В распространенном в Сети видеоролике Фримен заявил, что Москва якобы использует кибероружие против "демократических стран". "Мы на войне", – сказал он. Затем звезда Голливуда призвала главу Белого дома Дональда Трампа рассказать правду о событиях почти годовой давности.


В Москве жестко отреагировали на бездоказательные заявления известного актера. "Жертвой эмоциональной экзальтации" назвал Фримена пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не воспринимают серьезно подобные обвинения. "Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей", – сказал Песков.

Крайне отрицательной оказалась и реакция простых граждан. "Морган Фримен умер. По крайней мере, для меня", – примерно в таком ключе прокомментировали пользователи российского сегмента Сети ролик с голливудской звездой.

Автор: Иван Поляков20 сентября 2017, 17:33

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