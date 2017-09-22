Путин поразил брата Джулии Робертс безупречным вкусом

Американский актер Эрик Робертс, старший брат голливудской звезды Джулии Робертс, признал, что российский президент Владимир Путин – единственный политик в мире, одевающийся со вкусом. При этом политикой артист не интересуется.

Эрик Робертс приехал в Россию в качестве приглашенного гостя на фестиваль "Послание к человеку". В ходе пресс-конференции актер сделал несколько любопытных заявлений, сообщает "Фонтанка".

В Сети бурно обсуждают видео, в котором американский киноактер Морган Фримен призывает интернет-пользователей обратить внимание на "вмешательство" России во внутренние дела других стран и, в частности, США. Такое заявление актер сделал в рамках кампании по продвижению политического интернет-сайта. Эрик Робертс пошутил, что Морган Фримен "обожает драму". По его словам, шпионаж в мировой политике – "правила игры", а он сам политикой не интересуется – его больше волнуют искусство, доброта и красота. Кроме того, Робертс добавил, что российский президент Владимир Путин – "лучше всех одетый политик в мире".

Иронизируя по поводу антироссийских "хакерских" скандалов, актер намекнул, что готов получить кинопремию "Оскар" при помощи русских хакеров, пишет "Комсомольская правда". "Если бы я был Дональдом Трампом и мне сказали: "Знаете, мы можем сделать вас президентом" – что бы я ответил? Нет? Я не знаю, хватило бы мне на это сил", – сказал Робертс.

"...если бы меня спросили: "Эрик, хочешь получить "Оскар"? Ты же прекрасно понимаешь, что актеры все равно чаще всего их получают благодаря тщательно продуманной пиар-кампании. Можем тебе помочь!" – что бы я ответил? Нет? Ну, может быть, конечно, и отказался бы... Но я только человек, и у меня до сих пор нет "Оскара"! – подчеркнул актер.