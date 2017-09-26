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Политика

Волкер признал Украину русофобским государством

Курт Волкер. Кадр youtube.com
Украина сегодня более антирусская, чем когда-либо ранее. Такую точку зрения озвучил спецпредставитель госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер.
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Заявление спецпредставителя госдепа прозвучало в эфире телеканала "Голос Америки". По мнению Волкера, Украина стала более единой и прозападная – и, в то же время, более антирусской.

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Посланник Вашингтона также заявил, что предложение России о возможности отправки миротворцев ООН на Украину демонстрирует, что Кремль заинтересован в переговорах по урегулированию трехлетнего конфликта. "Я считаю, что Россия не предложила бы ничего, если бы не была готова к переговорам по этому поводу", – сказал Волкер. В то же время, российский вариант миротворческой миссии спецпредставитель госдепа назвал "очень узкой концепцией, которая привела бы к дальнейшему разделению страны".

На днях стало известно о часовой беседе Курта Волкера с пранкером Алексеем Столяровым (Лексусом). Лексус представился секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Турчиновым.  Американский дипломат лишь под конец беседы понял, что его разыграли – когда "Турчинов" спросил его о мерах по "поддержке острова Чунга-Чанга".

Однако до этого момента стороны затронули весьма важные проблемы. В частности, Лексус-Турчинов признался Волкеру, что едва удерживает пьяного Порошенко от атаки на Донбасс. Это сообщение вызвало у спецпредставителя госдепа панику: он просил "Турчинова" не отходить ни на шаг от президента и не позволить ему принять такое ужасное решение. Волкер объяснил собеседнику, что последствия такого приказа украинского лидера будут самые плачевные, пишет "Страна.ua".

Американец заявил, что армия России сильнее, чем украинская армия "когда-либо будет" – так что ВСУ потерпит сокрушительное поражение. Более того, по мнению Волкера, в случае наступления на "сепаратистов" Украина потеряет международную поддержку. На реплику "Турчинова" о том, что Россия не решится воевать с Соединенными Штатами, Волкер ответил: "США тоже не собираются воевать с Россией".

Автор: Андрей Евлампиев26 сентября 2017, 16:19

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