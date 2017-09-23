Шутник из России одурачил Госдеп
Первой информацию о розыгрыше распространила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Местные власти сообщили, что Столяров пытался выдать себя за Турчинова, но ему это не удалось.
"В пятницу я час общался с Куртом Волкером, успели обсудить Минские соглашения. Заявление СНБО, что меня сразу раскусили, это бред полнейший. Выглядит довольно смешно на фоне того, что человек так долго общался", – заявил пранкер. Он уточнил, что во время беседы американский дипломат пытался выведать планы Украины относительно Донбасса.
Столяров предположил, что под конец беседы Волкер мог его раскусить. "Я начал его давить и стал называть агентом Путина. До этого он вообще не понимал с кем на самом деле общается", – сказал он. Пранкер добавил, что в Государственном департаменте США действует специальная служба, которая занимается предотвращением атак российский шутников, но в этот раз хорошо сработать им не удалось, передает РБК.
Отметим, что в СНБО уверены, что пранкеры работают под прикрытием российских спецслужб. Разведчики Киева считают, что шутники пытаются дезавуировать успехи украинской власти на международной арене.
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